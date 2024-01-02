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02/01/2024

集體回憶、窒吓窒吓、東拼西湊

#金手指 #快樂退休 #佳寧案 #電影 #陳松青 #莊文強 #梁朝偉 #劉德華
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　拍電影，有如賽馬！一隻貴價高班馬，由殿堂級練馬師訓練，再交天下第一高手策騎，所有「冇得輸」有利因素集於一身，理所當然變頂頭大熱。但有齊上述條件，是否等於馬匹上陣時會光芒四射、表現無懈可擊、彈離勝出呢？

 

超高價馬、名練馬師、殿堂騎師，加埋未必sure win，電影也如是。

 

　　小弟乃資深馬迷，可以用非常肯定語氣話你知——絕對冇咁嘅事！

 

　　走筆至此，相信大家都估到小弟講邊套電影。冇錯，正是《金手指》！

 

《金手指》台前幕後粒粒巨星，投資三億多，效果又如何？

 

　　上周五上畫，我第一時間衝入戲院先睹為快，因此片宣傳實在雷霆萬鈞。過去兩周，劉德華及梁朝偉，日日在各大媒體露面，線上線下香港內地一齊全面進攻。

 

　　單看整個鋪排，相信非千萬元以上不成。究竟，會否創下香港電影史上宣傳費最高紀錄呢？

 

《金手指》宣傳鋪天蓋地，涵蓋多城，花上的費用，可會是歷來港產片最高？

 

　　製作《金手指》，論投下的資源之重及動用人才之多，在港產片來說，絕對罕見。投資三億多，台前有四大影帝（梁朝偉、劉德華、任達華、太保），幕後更勁，全部電影金像獎大師級人馬，包括導演及編劇莊文強、攝影潘耀明、剪接張叔平、動作指導錢嘉樂。這個班底，一如本文文首形容，是融合了最頂級的幕後去栽培一隻天價馬。

 

　　有此背景，亮相前當然萬眾矚目，兼且，理所當然對水準有絕高要求！

 

兩大影帝鬥戲較勁，誰勝一籌？

 

　　我看的第一場，長者場，早上9點半開影，幾乎爆滿，真的未見過如此洶湧。

 

　　座上觀眾，論年紀，與小弟一樣，戰後出生，故此，對「佳寧奇蹟」，對陳松青的「魔術手法」，對廉政公署成立的背景，以及對佳寧案牽涉之深之廣（令多人喪命），也略知一二。故此，人人期待電影帶我哋走入時光隧道，兼且，最好能揭露多少大家不知的內幕。

 

陳松青的奸險，偉仔由外型到演繹，皆難以像真。

 

　　由頭睇到尾之後，我的總結如下：

 

　　導演莊文強肯定在拍攝過程中備受重大壓力。廿一年前，莊導演創作口碑轟傳的電影《無間道》，極度揮灑自如，起承轉合及劇情發展，流暢自然，章法高超，故令觀眾眼前一亮。當時的卡士，同樣是梁朝偉及劉德華。廿一年過去，睇得出今次佢（被人？）窒住窒住，似受極多客觀因素左右。加上，此片野心太大，將太多元素（無論是創作的或真歷史）放進劇本之內，東拼西湊之下，搞到有點顧此失彼，部分場口更是不倫不類，就如英文所形容——neither here nor there，終於，出來的效果就是麻麻。

 

　　《金手指》值唔值得入場？值！除咗見證成隊金像獎團隊今次炮製一碟甚麼名菜外，更可分析一下，導演如何花掉三億幾！

 

　　此外，當然要睇睇兩大影帝直接交手，唔衰得之下如何較勁。

 
莊文強乃電影大行家，一定知《金手指》其實應該值幾多分。

 

　　最後，其實我最想睇最想聽的是，導演莊文強，作為一個電影大行家、精英中的精英，如何坦誠開放地評論這部作品，並解開未達自己最高水準之謎！

 

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