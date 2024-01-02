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02/01/2024

細看民調勿被誤導

#台灣熱話 #大選 #民進黨 #國民黨 #民眾黨 #政治
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　理論上，民意調查可以預測候選人的支持度，從而作為判斷誰能勝出的其中一項依據。不過近年在台灣，民調卻淪為政黨用來造勢或帶風向的工具，失去了公信力。加上部分民調機構有濃厚的政治傾向，單從傳媒報道的數字，就傻傻相信自己支持的候選人篤定當選，到時可能落得雞飛蛋打一場空。

 

　　根據當局規定，大選投票前10天禁止發布民調，以免影響選情。多個機構和候選人都搶在最後關頭發布「封關」民調，不過部分民調實在太偏頗，明顯讓人懷疑有誤導選民的企圖。

 

多份民調雖然顯示民進黨候選人賴清德（左）領先，但並沒有超過調查誤差範圍。（台北市攝影記者聯誼會提供）

 

　　從國民黨的內部民調，到有綠營背景的《美麗島電子報》、《台灣民意基金會》和藍綠背景多間傳媒的調查，以排名來說，都是民進黨候選人賴清德領先、國民黨候選人侯友宜第二、民眾黨的柯文哲墊底，唯獨民眾黨的民調卻顯示，「賴蕭配」以31.7%領先，第二名卻是該黨候選人「柯盈配」(28.7%)，國民黨「侯康配」(22.7%)敬陪末座。

 

　　民眾黨發布的「獨家」民調，顯然是想阻止大選最後關頭發生「棄保效應」——支持者因「柯盈配」民調太低，轉而投給「侯康配」而防止民進黨候選人當選。只要支持者相信「柯盈配」仍排第二，有希望逆轉，跑票機率相對降低。由於今次選舉除了總統之外，還包括立法委員，雖然眼看總統未必能獲勝，但如果出現棄保效應，將波及立委選情，對民眾黨未來在立法院及政壇影響力產生極大打擊。

 

　　排除了民眾黨的民調之後，是否代表民進黨的「賴蕭配」一定獲勝？以民調的理論來看，並沒有那麼篤定。雖然說民調是一種科學方法，但是仍受不少因素影響而出現誤差，例如抽樣方法、問卷設計、訪問執行、資料分析方法等，而更重要的就是抽樣數目，訪問人數愈多，誤差相對較低。

 

國民黨候選人侯友宜在民調誤差範圍內與賴清德重疊。（台北市攝影記者聯誼會提供）

 

　　細看台灣傳媒報道民調，通常只提到支持度誰高誰低，高的代表領先，卻不提每份民調的樣本數、抽樣誤差，可能因此而誤導選民。台灣互聯網上有不少教民眾解讀民調的文章，其中最常舉的例子，就是參考應該列在民調最後的資訊，例如，有效樣本1071份、95%信心水準下，抽樣誤差±3%。

 

　　以這個方法來解讀台灣民意基金會12月29日公布的封關民調，「賴蕭配」獲32.4%支持，「侯康配」28.2%。如果以±3%來計算，「賴蕭配」支持度落在29.4%-35.4%，「侯康配」25.2%-31.2%，兩者互有重疊，理論上沒辦法斷定民進黨候選人必定能勝出。而且多家民調都顯示，有超過10%受訪者未表態，勝負仍是未定之天。

 

　　根據多年來綠營選舉的招數，如果形勢大幅領先，必定避開兩岸、「台獨」，而大談願景和社會福利，爭取更多中間選民支持。然而，民調始終領先的賴清德，在總統候選人辯論會中，並沒有避開對手提問關於「台獨」的問題，反而清楚講出他所謂的「台獨」定義——「台灣的主權獨立⋯⋯『中華民國』跟中華人民共和國互不隸屬」，並脫口而出：「把『中華民國』當成兩岸護國神山，到底是要給台灣帶來和平，還是帶來傷害？」事後馬上強調自己口誤，要說的是《中華民國憲法》。

 

賴清德詳細回應「台獨」提問，顯示對民調領先沒有絕對信心。（台北市攝影記者聯誼會提供）

 

　　不管賴清德是「誠實」回應對手「台獨」提問，抑或突然打起「台獨神主牌」，在在顯示綠營對民調領先也持不信任態度，要回頭鞏固獨派和深綠票源。也就是要保住老本，直接表態，懶得再演了。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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