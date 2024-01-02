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02/01/2024

新聞女王｜佘詩曼除夕Post Man姐終極花絮！初登主播枱得到這位真女主播指導！阿佘：劇組安排參觀TVB新聞部

#演員 #新聞女王 #馬國明 #娛樂 #電視劇 #高海寧 #佘詩曼 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　佘詩曼今年憑人氣劇集《新聞女王》再次爆紅，無論香港還是內地觀眾都相當欣賞「Man姐」這個角色，雖然劇他早於上星期全部播完，不過「新聞熱」和「女王熱」仍然未減，劇中各位演員在內地都接到不少商演賺錢，特別是阿佘、高海寧及馬國明等，忙過不停。佘詩曼在今日除夕的日子，在IG發放最後一條《新聞女王》的花絮片，正式跟2023年說再見。

 

 

　　阿佘表示：「終極彩蛋！記得開拍《新聞女王》前一個月，劇組安排參觀TVB新聞部嗰個下午，初登主播枱，緊張又興奮！調整坐姿、熟悉提詞器、控制聲線、決定頭髮分畀線，啲人成日話認真工作嘅女人最有魅力，你覺得呢？ #告別2023 #暫別Man姐」

 

 

　　見到當時還未投入做「Man姐」的佘詩曼，面對主播枱都大為緊張，笑容欠奉，不過當試讀新聞稿時，阿佘兩秒後立即「破功」爆笑。而佘詩曼望住鏡頭，最緊要就是「分界」，不過望住鏡頭試頭髮造型，又不斷拿起梳子和鏡子整理，非常可愛。阿佘後來試讀出一段「解除口罩令」的新聞提要，期間有真‧新聞女主播黃曉瑩親自從旁教授，阿佘亦聽得非常投入。

 

 

　　隨後，黃曉盈亦走入拍攝的錄影廠，佘詩曼在綠布幕前坐在主播枱，黃曉瑩都有坐在旁邊給予意見，全程都支持住「Man姐」，難怪Man姐最終能夠專業又稱職成功演出說服觀眾。

 

轉載自: 晴報

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