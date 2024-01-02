叱咤2023｜尹光「我最喜愛男歌手」食白果輸畀張敬軒！陳蕾掃4獎成大贏家！MIRROR楊樂文：2023年好多「我」，好少「我哋」

「2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」元旦日在機場博覽館隆重舉行，陳蕾個人獲得4個大獎，分別是「叱咤女歌手」金獎、「叱咤唱作人」銀獎、「叱咤十大」第三位《伸縮自如的愛》及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，打破個人紀錄。陳蕾說：「今次係我上叱咤台最多嘅一年，多謝大家感受到歌曲入面嘅念，入行多年來一個肯定同好好嘅交代，我知有冇呢個獎，我呢幾年蛻變成我最喜愛嘅女歌手，我仲會聽自己嘅歌，被自己嘅歌感動。我會繼續做樂壇社工，做更多嘅歌！」

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」今次競爭相當大，不少人認為是尹光同MIRROR之爭，最終由林海峰宣布一直積極拉票的張敬軒得獎。他更放棄自己唱歌的機會，事關此前已經唱過兩次，逐一答謝所有公司的團隊。尹光坐足一晚最終「食白果」，非常可惜。

今年狀態大勇的陳蕾首次奪得「叱咤女歌手」金獎，而銀獎及銅獎則是李幸倪及Serrini，李幸倪在台上多次哽咽，特別是提到自己幾乎放棄，而且自爆今年將父母安排來港居住，令她無後顧之憂可以追夢。而Serrini問自己是否首個沒有唱片公司得獎的女歌手，可惜DJ們未有回應。

至於「叱咤男歌手」金、銀、銅獎分別由林家謙、MC張天賦和陳卓賢獲得，林家謙隔空向Serrini挑機說：「有個歌手話咩冇唱片公司得獎卦？好叻咩？」他又搞笑指很多人誤會他是張敬軒旗下歌手。陳卓賢獲知得獎，即時「樹熊」上身呆滯，他大為感觸說：「多謝商台、多謝903，幾年前參加選秀節目時，唱歌信心大好多，反而入行之後唔同咗，無數個夜晚想過放棄，多謝呢個獎提醒我，我會繼續努力。」

MIRROR獲得「叱咤樂壇我最喜愛的組合」獎，而成員陳卓賢獲得「叱咤唱作人」銅獎及「叱咤男歌手」銅獎，姜濤則憑《濤》得到「叱咤十大」的第六位及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」兩個獎，組合MIRROR計合共得到5個獎。隊長楊樂文表示：「2023年MIRROR成員好多個人作品，無論電影、歌曲、創作或者導演，但作為音樂組合的確係差少少，今年好多新聞、事情同人，眼前呢條路係12個人努力打拚出嚟，2023年好多『我』，好少『我哋』，2024年我哋會做演唱會，去唔同地方見Fans，前前後後為鏡粉做更多嘢！」姜濤最後獲頒「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」，未知是否已經唱過兩次的關係，最終未有安排他獻唱，原來姜濤開咪邀請肥仔梁業上台一齊跳，最終未能成事，場面有點尷尬。

【2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮】

叱咤樂壇男歌手：（金獎）：林家謙（銀獎）：MC張天賦（銅獎）：陳卓賢

叱咤樂壇女歌手：（金獎）：陳蕾（銀獎）：李幸倪（銅獎）：Serrini

叱咤樂壇組合：（金獎）：Dear Jane（銀獎）：Lolly Talk（銅獎）：COLLAR

叱咤樂壇唱作人：（金獎）：林家謙（銀獎）：陳蕾（銅獎）：陳卓賢

叱咤樂壇生力軍男歌手：（金獎）：Jeffrey魏浚生（銀獎）：林智樂（銅獎）：Marco@P1X3L

叱咤樂壇生力軍女歌手：（金獎）：Marf 邱彥筒（銀獎）：Nancy Kwai（銅獎）：Sica

叱咤樂壇生力軍組合：（金獎）：Beanie（銀獎）：XiX（銅獎）：N9

叱咤樂壇至尊唱片大獎：陳柏宇《in Rhythm》監製：Edward Chan

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：張敬軒

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手：陳蕾

叱咤樂壇我最喜愛的組合：MIRROR

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎：《濤》

作曲：Y.Siu／Oscar Tong 填詞：小克 編曲：Y.Siu@emp／Oscar Tong 監製：Edward Chan／Y.Siu@emp

叱咤樂壇作曲人大獎：林家謙

叱咤樂壇填詞人大獎：黃偉文

叱咤樂壇編曲人大獎：黃兆銘

叱咤樂壇監製大獎：Edward Chan

「專業推介 叱咤十大」

叱咤樂壇至尊歌曲大獎【即第一位】：張敬軒《隱形遊樂場》

作曲：張敬軒 填詞：黃偉文 編曲：Johnny Yim 監製：張敬軒／廖志華

第二位：李幸倪《Dum Dum》

第三位：陳蕾《伸縮自如的愛》

第四位：RubberBand《不如散步》

第五位：Lolly Talk《一把火》

第六位：姜濤《濤》

第七位：陳健安《仍然是那個少年》

第八位：MC張天賦《世一》

第九位：馮允謙《收到收到》

第十位：炎明熹《Little Magic》