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02/01/2024

陰莖癌｜一部位沒清潔隨時致陰莖癌！拆解5大症狀！中年男士最常見？醫生警告︰切除是唯一治療方法

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　　男士們注意，切勿輕視包皮清潔，否則隨時引起病變！有泌尿科醫生警告，在沒有割包皮的情況下，包皮太長、太緊，以及沒有完善清理包皮內側的狀況下，特別容易引起病變，導致陰莖癌的發生；一旦出現5大狀況，便應儘早求醫。

 

　　台灣泌尿科醫生戴定恩在Facebook發文表示，陰莖癌是部分中晚期才會被發現的癌症之一，主要是因為腫瘤常常被藏在包皮內側難以被發現，且發現後的治療方式大多只有「切除」此唯一選擇。

 

　　戴醫生表示，陰莖癌常見於中年男性，主要是因為龜頭和包皮受到長時間的慢性刺激，導致龜頭與包皮內面產生病變。一般來說，在沒有割包皮的情況下，包皮太長、太緊，以及沒有完善清理包皮內側的狀況下，特別容易引起病變，導致陰莖癌的發生。

 

陰莖癌5大病變先兆

 

　　戴醫生指一般來說，陰莖癌常見的症狀主要會有表面出現紅斑、表皮潰爛、傷口不容易癒合、流膿、局部出血疼痛等，建議倘若陰莖的表面出現以上症狀，一定要盡快就醫檢查。

 

1. 出現紅斑

2. 表皮潰爛

3. 傷口不容易癒合

4. 流膿

5. 局部出血疼痛

 

資料來源：台灣泌尿科醫生戴定恩

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

主要治療方式

 

　　目前現有的陰莖癌症治療方式仍然以切除手術為主，沒辦法像其他皮膚癌的手術進行局部切除，主要是因為陰莖的皮膚很薄，因此只能針對局部病灶進行部分陰莖切除術。倘若遇上癌細胞擴散，則必須加上放射治療與化學療法。

 

陰莖癌預防方法

 

　　陰莖癌的預防方式無他，戴醫生建議大家在洗澡時將包皮翻起來清洗，完整清潔包皮垢，才能避免刺激陰莖導致癌症發生。

 

本文內容獲「熱血暖男戴定恩泌尿科仁醫｜台北信義北醫疝氣結石攝護腺專業」授權刊登。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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