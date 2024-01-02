梁朝偉拍新戲《金手指》大壓力！與後輩合作有包袱？珍惜與劉嘉玲相處：呢個年紀珍惜每一日多啲

梁朝偉、劉德華這對老朋友主演的新戲《金手指》即將上映，今次電影內選用了不少後輩演員合作。日前，偉仔跟有份主演的陳家樂、白只和岑珈其宣傳電影接受訪問，後輩們都表示緊張，就連經驗老到的偉仔都笑謂拍攝時壓力很大，令人意想不到。

（晴報圖片）

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新戲《金手指》故事背景，以80年代佳寧集團發跡到最後被廉政公署調查的真實事件作藍本。劉啟源（劉德華飾）為廉署高級調查主任，花了10多年時間、甚至全家惹來殺身之禍，但仍然堅持搜集程一言（梁朝偉飾）的犯眾證據，找出幕後黑手，務求將所有人成之於法。

網民覺得這個笑容似何守信。（網上截圖）

在宣傳片中見到，偉仔由打扮到行為動作都甚為誇張，已經十分吸睛。角色雖然取材自集團創辦人陳松青，拍攝前偉仔都有先了解原形人物特性，他說：「原形人物好神秘冇乜相作參考，聽講佢為人好幽默，但劇本唔會有太多幽默對白，所以好多嘢我要天馬行空創作。身體語言為咗令大家有新鮮感都花唔少功夫。我成日覺得造型令演員投入到角色，試造型時，文念中（造型總監）做得好好，試咗好多套衫，有用假髮、真髮，試咗3段戲，最後搵埋金絲眼鏡，就好配合套戲。」

海報中程一言意氣風發地笑，同時亦引來網民談論，覺得笑容背後是否隱藏莫大的詭計，如此張狂的笑容，偉仔片場好快就找到最適合的演繹。不過，戲中要講閩南語，反而有點難到他：「現場學好難，講極講唔到，好困難，現場我做唔到，唔好話係NG，有時我都唔知講乜，唔知講咗閩南話定泰文，最後我要喺配音配番。」

今次偉仔跟很多新一代演員合作，陳家樂、白只和岑珈其多對手戲，三人飾演的角色跟程一言搵大錢，他們表示與偉仔對戲都自然有壓力，陳家樂飾演一個富豪二代，他說初次在片場見偉仔的難忘感受：「第一場戲見梁生，我要好近佢塊面講嘢，試戲嗰陣分手，我太集中望住佢面部，好似如睇戲，跟住要立即調整心情自己係演戲中。」

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白只表示怕做得不好NG，連累其他人：「真係好驚做得唔好，要自我催眠冇嘢、OK嘅，開始拍時再催眠自己，用小偷心態偷師。」岑珈其的角色十分仰慕程一言，他笑言可以明目張膽以這樣的眼光望偉仔。就連偉仔都不禁失笑：「聽到佢哋個個都話緊張，搞到我都好大壓力，自己要更加準備好啲。以前演戲冇包袱，但而家做咁多年就越來越有壓力。」

有料的人多謙虛，無數人眼中的影帝，很多作品都成為香港人喜歡的經典作品，就如劇集《新紮師兄》近日再次於深夜時段重播，不過偉仔自謙怕重看自己的演出：「幾點播？係咪好夜做嘅？12點幾…我瞓咗冇睇喇。我好怕睇番以前嘅演出，成日搵到自己做得唔好地方，相信如果睇番《新》，相隔咁多年，自己一定好幼稚、幼嫩，應該係同年紀有關，經歷得咁經驗做成。」不過回想以前拍劇的日子是很開心的，一班演員長時間合作，相處有如一家人，所以早前他接受訪問，也表達過想再次拍劇，重新感受拍劇的日與夜。

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程一言一角，財技了得，現實生活中的偉仔，投資方面坦言選擇較穩陣、置業、基金等風險低的投資方案。而且他生活上都愛以簡單為主：「呢個年紀更珍惜每一日多啲，做自己鍾意做嘅嘢，做少啲自己唔想做嘅，唔知係咪過六十歲嘅人係咁。我個人好悶，平淡，簡單，個人輕鬆冇咁大壓力，平時自己整吓嘢食。」他亦更珍惜與劉嘉玲相處的時候，一起行山去玩，但笑謂同時也喜歡獨處，有一半時間自己去做運動、出海玩帆船。

當年陳松青上庭時的情況。（資料圖片）

生活上簡單，則想在電影上尋求精彩：「每次演戲角色都唔一樣，都會學新嘢，唔使好似一般工作，好似Barbie咁刻板，做戲多姿多彩得多，之後拍一套戲會做一個腦神經科學家，而家就睇緊相關書，細個點會諗到自己會睇呢啲書。」

拍戲其實也是偉仔與朋友聚頭的好機會，今次跟老拍檔劉德華做戲，回憶滿滿。二人早於電視台做演員時，與湯鎮業、黃日華和苗僑偉被捧為「五虎將」，又一起拍《鹿鼎記》，自然好有默契。繼電影《無間道》碰頭於天台對決，相隔18年後再次攜手合作，偉仔都覺得默契仍在：「我覺得無論由個人至技術上，都有好大唔同，好大進步，感覺到佢多咗人生閱歷，表情都豐富好多。」在電影上二人都是兵捉賊對決，偉仔希望將來再合作時，可以同一陣線做拍檔。