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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

02/01/2024

創新科技｜房地產科技成近年大熱！一站式解決建築業問題，節省人力提升效率！與原有系統兼容有困難，業界應如何配合？

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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市4.0

　　本港建築業面對不少挑戰。除勞動力老齡化，還經常人手不足。為舒緩人手短缺及提升效率，業界近年積極運用房地產科技（PropTech）。

 

　　PropTech近年成為解決房地產業問題的一站式科技方案，從建築工程、房屋買賣租賃、物業維護管理等整個生命周期，並涵蓋工業、零售、辦公室和住宅等。

 

　　例如精準定位的組裝合成建築（MiC）、以集多功能於一身的建築機械人去執行批盪、打磨和噴漆工序，以及運用5G遠程起重機控制系統，便能夠減少體力勞動工序和降低工人安全風險；日常管理方面，運用AI電梯預測性維護系統，提高檢查效率之餘，亦減少電梯停運時間；使用流動的溫度探測鏡頭，可針對有問題的地點偵察高空擲物、亂拋垃圾、餵食野鴿，以及違泊塞路等問題。

 

　　除了可節省人力和提升效率，運用科技也有助節能減排，促進可持續發展。美國麻省理工學院房地產中心（MIT Center For Real Estate）的研究引述了史丹福大學的案例：2009年，該大學開發了一個能源系統創新項目，他們的優化軟件（EOS）使用了1220多個變數，例如建築物佔用率、天氣、能源價格和系統特點，用於估算未來7天校園每小時供暖和製冷需求的預測模型，藉此優化冷水機組的熱量回收量，以及調度熱水和冷水的儲存。EOS預計在未來35年內能夠為史丹福大學節省4.2億美元。

 

　　PropTech潛力不少，可是實施起來也充滿障礙。去年顧問公司安永（EY）與城市土地學會（ULI）以大灣區房地產行業的技術創新和數碼轉型為題，共同發表了《大灣區房地產科技白皮書》，分析區內PropTech行業的現狀和機遇。

 

　　在內地住房政策收緊和經營成本上升的雙重壓力下，房地產企業必須致力開源，也要改變管理和營運方式。同時，疫情防控、遙距辦公和數據整合的趨勢也催化了PropTech的增長，這種新常態為企業數碼轉型提供動力。

 

　　然而，雖有多達88%的受訪公司高管認為PropTech至關重要，但只有不足四成的受訪建築和建築管理企業使用了這些創新科技。因為PropTech在實際環境不易施行──71%受訪者反映原有系統與新技術的兼容是困難所在。

 

　　例如一些PropTech會以傳感器來監測能源使用、空氣質素、溫度、自然光、廢物和回收，透過AI來優化加熱與製冷設備，並找尋最佳的用電方式。但即使說得如何美輪美奐，如果未能與現有的樓宇管理系統（BMS）相容，便只會淪為空談。顧問公司KMPG在2019年的全球調查，也顯示只有17%的 PropTech方案可以做到無縫整合。

 

　　如何可以突破障礙，促進香港和外地的房地產行業加速轉型，便有賴業界以及有志投身此領域的初創共同努力。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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