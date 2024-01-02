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02/01/2024

辦公室政治無處不在？自由人亦難逃宿命！如何頂住來自上頭的壓力？見慣了也就習慣了！

#管理 #辦公室政治 #管理學 #辦公室求生術 #新聞自由
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　當娛樂新聞在女星名字前加上胸圍cup size，胡亂拼湊故事作頭條時，我們該如何做報紙的娛樂新聞呢？

 

　　講爆，爆不起；講印象，白開水；講深度，讀書人不看

 

　　讀者不鍾意，甚麼樣的讀者看甚麼東西。

 

　　如果他們要看明星走光相艷照的話，就讓他們去看別家吧，我們這裏沒出賣。

 

　　但現實是每次開會，壓力都不少，尤其來自Sales方面。廣告客戶都是看反應，甚麼叫爆，他們就是要爆，更不管是真是假，最緊要有noise。

 

　　那一年，剛好有一位選美冠軍出身的，給人把她跳給摰愛的性感舞蹈片段放上網，引起哄動。很多報紙亦把相關視頻截圖刊登，甚至放在封面。

 

　　剛出席一個午餐論壇，講新聞自由。主持人說今天講這個題目太大了，但又太重要了。

 

　　我說議題看似很大，其實卻不複雜，很簡單。

 

　　問他們：誰看過這兩天最爆的艷舞片段？

 

　　起初，大家都有點尷尷尬尬，然後見有人舉手，最後差不多所有人都舉了手。

 

　　當然啦，很正常吧。

 

　　之後我再問：如果片中人是你的太太、女朋友或女兒，你們會看嗎？

 

　　全場鴉雀無聲，亦沒有人舉手。

 

　　當然啦，亦很正常吧。

 

　　問：如果作為總編輯，你把別人太太、女朋友或女兒的照片印在雜誌封面；但你會把自己太太、女朋友或女兒的照片印在雜誌封面上嗎？

 

　　當然不會了。

 

　　我說，這是甚麼新聞自由？

 

　　新聞自由看似客觀，其實是有一條無形界線的，而且界線是有人來定，只不過大家未必知道罷了。

 

　　我說甚麼是新聞自由，其實很簡單：將心比己，傷害到別人的，怎樣也不能做；何況那是人家的私隱密事。

 

　　當然我們沒有刊登那些照片，同事卻也面對不少壓力。老闆不會直接指示，他才不管這些，他只看賺不賺錢；反而他身邊的兩大護法，不斷試探兼給負責娛樂版的同事壓力。

 

　　他們說甚麼「落細張一啲」沒問題，又或者可以打打格

 

　　因為他們見到對手出相上封面，人人有話題，覺得自己冇面子。其實出了街，這樣的報格，才沒面子。

 

　　在辦公室內要頂住來自上頭的壓力，許多時候都透不過氣來。不要以為可以一走了之，其實每個辦公室內，一樣充滿政治；即使你做自由人，也一樣在不同辦公室內看到這樣一個政治世界。

 

　　見慣了，也就習慣了。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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