加價2024懶人包︰電費、水費、停車場、租用婚禮場地有加有減？4.1實施垃圾徵費分2大收費方式！同場加映︰麥當勞即日起全線加價$1

踏入 2024 年，多項公共事業服務，甚至連鎖快餐店也相繼加價，加上4 月 1 日起正式實施垃圾徵費，預計今年的生活開支亦將大大增加。即為大家整理最新加價懶人包。

【電費】

中電、港燈的淨電費由基本電費加上燃料調整費所組成。兩電早前宣布由 1 月起上調基本電費，中電加 3.1%，港燈則加 4.4%，惟近期國際燃料價回落，2024 年淨電費每度電可按年分別下調 7.4% 及 16%。

（圖片來源︰envato elements）

【水費】

香港自 1965 年起輸入東江水，政府與廣東省上星期於廣州簽署 2024 年至 2026 年東江水供水新協議，每年基本水價調整增幅為 2.39%，達 51 億 3 千多萬元，而本來的「統包扣減」機制則維持不變。至於大家是否因東江水加價需多付水費，政府現時仍未進一步公布。

（圖片來源︰發展局）

【垃圾徵費】

垃圾收費將於 4 月 1 日起正式實施，分別以「按袋/ 標籤」及「按重」２種方式收費，前者適用於大部分住宅樓宇及工商業樓宇、村屋、地舖和公共機構處所等，大部分市民將來需先用預先購買的指定袋包妥垃圾才可丟掉。每個垃圾袋價錢由 ＄0.3至 ＄11 不等，容量介乎 3 公升至 100 公升。未能放進指定袋的大型垃圾，則需於棄置前每件貼上劃一收費為 ＄11 的指定標籤。預計由 2024 年 2 月起，市民可在數千個獲授權的零售點，包括超級市場、便利店、網上平台等，購買指定袋和指定標籤。

後者則是按垃圾重量徵收入閘費，主要適用於工商業處所及部分住宅樓宇棄置的大型或形狀不規則的垃圾。

【房委會轄下停車場】



房委會轄下停車場將連續 2 年加租，即日起將上調收費，私家車和輕型貨車露天及有蓋泊車位的月租收費分別上調 $120 及 $140。電單車露天及有蓋泊車位月租收費則分別上調 $30 及 $40，而大型巴士露天及有蓋泊車位月租收費分別上調 $160 及 $180。

【舉行婚禮的康樂場地租用費】

康文署由 ２ 月 １ 日起將上調轄下 ６ 個指定康樂場地舉行婚禮的租用收費，戶外場地及室內場地的新收費，詳情如下：

場地 首四小時收費 隨後每小時收費（不足一小時亦作一小時計） 戶外場地： 南區淺水灣泳灘西面灘面、臨海涼亭和小花園 $3,490 $290 九龍城區九龍仔公園的洋紫荊園 九龍城區九龍寨城公園的六藝台及竹桐軒 大埔區大埔海濱公園的露天劇場及草坪 西貢區西貢海濱公園的平台 室內場地： 東區鯉魚門公園的禮堂 $3,670 $380

【香港中學文憑考試費】



考評局於 2024 年起上調香港中學文憑考試 （文憑試）的考試費至 ３％。調整考試費後，語文科及其他科目費用分别上調 ＄21 和 ＄14 。以一名報考六科，即兩個語文及四個其他科目的學校考生計算，考試費為 ＄3,356。政府今年2月底已公布將為參加 2024 年文憑試的學校考生代繳考試費。



● 語文科︰＄718

● 其他科目︰＄480

● 報名費（只適用於自修生）＄550

同場加映︰麥當勞



麥當勞受全球糧油價格及人力資源成本上漲影響，由即日起全線產品加價 ＄1 ，平均加幅約 2.6%。價格調整後，「超值選系列」的魚柳包售價由 $13 增至 $14、豬柳漢堡則由 $14 加至$15。

（圖片來源︰McDonald's）



