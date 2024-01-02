2024新年願望｜如何讓個人及衣櫃在2024年達至最佳狀態？5大衣著購物建議，提升服飾可用性、減少浪費！

你的 2024 年 New Year Resolution 是甚麼？也許「提升服飾可用性及減少浪費」可以是你來年值得重新評估的領域？以下 5 個計劃建議，有助你製定未來一年的衣著和購物計劃，使你個人及衣櫃在2024達到最佳狀態！

1. 優先考慮品質和壽命

你經常穿著的服飾是製作精良又耐用嗎？能夠滿足工作場合需求嗎？

如果答案是否定，那就該是時候有意識地投資多功能且耐用的優質單品了！經典外套、小黑裙、合身的牛仔褲等等，都是可以混搭及打造出適合各種場合的功能性基本服裝。此外，考慮使用壽命比不斷購買和更換快時尚單品會更具永續性：選擇舒適且耐用的布料，一件隨著時間會變得更加柔軟的羊絨毛衣，比一件穿上後會令皮膚發癢的人造纖維毛衣會是更好的投資！

2. 減少衝動購物

歐美流行的 #DopamineDetox 「多巴胺排毒法」絕對可以應用於購物習慣上！ 當你沒有明確目的而習慣性看手機，吸收的資訊越多物慾可能會隨之增加，因為多巴胺分泌會讓我們主動去獲得更多讓我們開心興奮的感覺！而「多巴胺排毒法」可以透過控制立即獲得滿足的衝動，讓你在作出購買決定前有短暫的冷靜期及培養出延遲滿足的習慣，減少衝動購物而造成的浪費！

我使用了輕量排毒方式一段時間，方法是首先要找出自己的刺激／物慾來源，（對我而言，小眾品牌或獨特設計會有強烈課金衝動！），然後限制瀏覽時間或只於某時段才看社交媒體，（我選擇於週末才會作「無目的瀏覽」），一星期後才次重訪讓我心動的物品才決定是否購買。

3. 考慮 Cost Per Wear （CPW）

CPW 即每次穿著成本（商品價格 ÷ 穿著次數），它是一個可幫助你根據衣服的穿著次數，來了解每件衣服的真實價格和價值的指標。假設你買了一件$400的連身裙，在你厭倦它前只穿過2次 （可能因為已在一個場合穿過，又已在社交媒體出現過），所以每次穿著的成本為$200。

有意識地考慮CPW而不是單看價錢牌上的數字，能協助你了解及比較每件衣服的真實價錢！長遠而言，購買大量廉價的快時尚服裝，可能會因穿著次數不多所以其實花費更多。

4. 萬無一失的服飾組合

確保你的服裝適合你的角色和行業，可以影響其他人對你的看法！至少擁有一套萬無一失讓你穿著舒適同時能展示魅力的服裝組合是非常重要的！不妨在週末，組合一下那些讓你每次穿著它時都感到自信又好看的服飾，在狀態不佳及沒有靈感的時候備用。

5. 保持衣櫃井井有條

為了避免年度或季度大規模清理衣物的痛苦，建議你每天或每週都有系統地將服飾處理：需要清潔的／短期內會重穿的／可以收起的／屬於懸掛區或折疊區的，這樣你的衣櫃就會變得井井有條！當你可以看到衣櫃裏的所有東西，會讓整理造型更方便容易，也有利於盤點你現有的／需要的／想要的物品！你不再需要浪費時間去尋找上週穿過但不知去向的褲子或尋找那件閒置已久的襯衣。