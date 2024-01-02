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02/01/2024

滿心歡喜迎接2024！今期健康素食譜︰韓式蔬菜豆腐暖湯

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… 煙火騷沿著海港的歌劇院，率先登場。3小時後，另一幢大樓，煙火正徐徐的爬上101層的頂樓，繽紛地閃耀著。12個小時後，那顆大大的蘋果，也急不及待的爆發著璀璨的煙火和彩色紙片。人群的呼叫聲，始起彼落，一而再，再而三的告訴我們，新的一年已經到來了。

 

　　新的一年，萬象更新，老媽家裡掛著的年曆，換了新的一個；月曆頁翻了一翻，來到新的月份。不管昨天發生過甚麼事情，去年遇上甚麼人與事，日子走過一輪又一輪，日記翻過一頁就是一頁。就此一刻，煙火半空飛舞的一剎，暫且把所有煩惱放下來，不妨放空看著煙火綻放的花環，隧著煙花的餘輝滑下而放下。

 

　　煙火過後，2024已經跑過了15分鐘，來到 00:15。街道上人潮未退去，不管風雨的在呼喊著，喧叫著。往後的365天，一切都是美好和期待的。在往後的每一天，我們也應該如此刻一樣，時刻懷著滿心歡喜的心情來迎接。365天說長不長，我們不是剛剛就走過一輪了嗎？那麼，我們還有時間去浪費？去沉醉於不安和傷感裡面嗎？

 

　　祝，新年好。

 

下一頁︰即睇素食譜「韓式蔬菜豆腐暖湯」點整！

 

 

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