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02/01/2024

日本地震｜石川能登半島7.6級地震破139年紀錄！旅行哪些地區受影響？一文睇晒應對地震 dos & don'ts +災區設免費Wi-Fi報平安

#打工仔 #日本 #石川縣 #能登半島 #地震 #餘震 #旅行團 #旅行 #日本觀光局 #東京防災手冊 #天文台 #地震逃生守則 #日本氣象廳 #日本氣象廳 #令和 6 年能登半島地震 #令和 6 年能登半島地震
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Text: Louise Yuen

　　新年伊始，日本石川縣能登半島在 1 月 1 日下午就發生黎克特制 7.6 級，震源深度約 63 公里，加上隨後多次餘震，引發大範圍房屋倒塌及火警事件，足見是次地震威力強大。有旅行社雖於今日公布取消部分旅行團，但亦有旅行團更改路線、照樣出發。萬一大家在旅行期間遇上地震，又該同何自保？整理日本觀光局、東京都政府《東京防災手冊》及香港天文台的地震逃生守則，列出應對地震的 dos and don'ts。假如身處災區，大家更可以這個免費無線 Wi-Fi 向家人報平安、查詢災區資訊！

 

（圖片來源︰Twitter @Yahoo_weather）

 

（圖片來源︰Twitter @Yahoo_weather）

 

　　是次地震範圍甚廣，包括新潟、長岡、岐阜、富山、福井、長野等地區，就連東京、北海道及九州也有震感。日本氣象廳於 1 日舉行記者會時，正式把這地震命名為「令和 6 年能登半島地震」，更指這是石川縣能登地區自 1885 年有紀錄以來最嚴重的地震；同時向西部海岸發出海嘯警報，並警告未來兩三日可能再有震度約 7 級的強震。雖然當局在今早（2 日）解除所有海嘯警報，但當地時間上午 10 時 17 分再於能登半島錄得 5.6 級淺層地震。有旅行社隨即公布取消部分相關旅行團，但亦有旅行團更改路線照樣出發。

 

 

2024年1月1日災後的金沢市大野日吉神社（圖片來源︰donation.yahoo.co.jp）

 

下一頁︰地震逃生守則！報平安可用免費無線 Wi-Fi

 

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