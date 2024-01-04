  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
易經看世界
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

04/01/2024

2024年九運開局看香港經濟前景

#易經看世界 #玄學 #香港 #經濟 #九運
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

    更多岑逸飛先生昔日文章，請按此

    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　香港經濟從2023年首季止跌回升，終止在此之前連續4個季度的漫長負增長。根據特區政府統計處資料，2023年上半年的本地生產總值按年實質增長約2.2%，優於2022年全年3.5%的大幅萎縮，反映本地經濟已重拾動力。

 

　　特區政府對香港2023年經濟增長的預測也調整為4%至5%。不過，雖說香港經濟復甦，但不同環節的步調並不一致，例如貨物出口貿易的表現欠佳，幸好經濟增長的動力更多依靠內部需求和入境旅客。自2023年2月起，香港恢復與內地及海外全面通關，帶動入境旅遊業回暖，訪港遊客在2023上半年錄得1300萬人次。

 

 去年港股跑輸全球，新股集資排名跌至全球第八。（資料圖片）

 

　　儘管如此，來年的經濟前景，連財政司司長陳茂波也有保留。他在2023年11月27日出席香港經濟論壇發表演講時表示，在亞太經合組織峰會上，各經濟體的共識是2024年經濟增長速度較2023年更慢，香港亦受到出口數字下跌的因素影響，需要調低全年經濟增長預測至3.2%。陳茂波說，出口下跌除了因為環球息口高、經濟需求減弱外，亦與區域內的經濟鏈重新布局有關。

 

　　若從股市及樓市看香港經濟，則負面因素紛至沓來。2023年的香港，股市跑輸全球，新股集資排名跌至全球第八，跑輸印度、印尼；樓市由2023年的年初小陽春到年中開始掉頭下滑，較歷史高位跌逾21%，令負資產個案再次突破一萬宗；更令人擔心是資金持續流出，銀行體系結餘由高位減少逾4000億，而相關的財政儲備更大跌至只夠政府10個月開支的水平。

 

　　值得留意是，香港總商會最近發表年度「商業前景問卷調查」，有42%受訪企業預期2024年生意會較疫情前差，總商會稱調查結果反映企業對明年業務增長謹慎樂觀。經濟若全面復甦，正是李清照描述的：「乍暖還寒時候，最難將息。」

 

離卦

 

　　若從玄學角度看2024年香港經濟前景，則2024年踏入九運，九運屬離卦。離卦有很多象徵，《易．說卦傳》云：「離，麗也、為雉、為火、為目、為南方、為日、為文明，為思想、為中女、為甲胄、為戈兵。其於人也，為大腹，為乾卦。為蟹、為蠃、為蚌、為龜⋯⋯」

 

　　最令人關注的是，離卦可象徵火、甲胄、戈兵等，難免令人想到戰爭。但九運橫跨20年，從2024年到2043年，一卦六爻，20年為240月，平均每爻40月，即3年零4個月，再看離卦，最為兵凶戰危的是九四爻：「突如其來如，焚如，死如，棄如。」

 

　　說的是火災突然而來，前火未滅後火又起，熊熊燃燒，死路一條。但屈指一計，發生此事應是在10年之後，所以大家暫時不用過於擔心，反應著眼於九運的開局，那是離卦的初九，橫跨頭3年零4個月。

 

香港度過這3年多後，料會迎來好景。(iStock)

 

　　離卦初九爻曰：「履錯然，敬之，無咎。」傳統的解釋認為，履為履行、行為，錯然為行為小心謹慎的樣子，此言如履薄冰，心存敬畏才能避免於罪咎。又或者解釋為禮儀複雜，告誡行為必須謹慎小心，錯然為錯綜複雜之義。

 

　　引用於香港未來3年多的經濟前景，未容樂觀，當局的經濟政策務須小心翼翼，切忌好大喜功，搞太多規劃，尤其是現今的儲備不多，量入為出，平安度過這3年多後，進入六二爻：「黃離，元吉」，好景便來了！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多易經看世界文章

你可能感興趣

#易經看世界 #玄學 #香港 #經濟 #九運

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk