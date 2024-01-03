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03/01/2024

2024買股技巧

#理財
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　　2024年買乜股？不少人講買美股，升硬；買A股/港股，跌硬。筆者對此附從70%，但有30%不附從，因為A股/港股不一定跌硬，看你能否順其勢，買升股。

 

　　股市一個買賣貨規條是：升久必跌，跌久必升。這規條中的重點是甚麼叫做「久」。港股一般一、兩年便叫做「久」，但今次已跌四年。如以為歷史可以簡單重複，以為跌到第三年便可入市，就會在第四年的跌市中輸到渣都無。

 

　　1973年的股災，恒指由千三點，一年之內跌至百五點才止，其時曹仁超在恒指跌至七百點，定三百多點，不記得了，以為已跌夠，便入市。誰知恒指再跌至百五點，輸到幾破產，應了氹仔浸蛟龍之語。筆者不是嘲笑曹兄，人皆不知我和曹兄私交不錯，時常年飯在北角碰面（他報館在北角，我報館在鰂魚涌），有些年冬天，他還請我等一眾到上海總會吃大閘蟹。曹兄也沒有將他這個74年滑鐵盧一役事隱瞞，而是引以為戒：歷史會重複，但不會簡單重複。

 

　　股市場中另一個買賣規條是：Mean Regression，即是除非死直股，不然有活力的，即有生存能力，管理層可以，但不一定要去到華為任正非、比亞迪(01211)王傳福級數的，其股價跌完後會升回來，升完後又會跌回去。俗語講的就是：終須有日龍穿鳳，怎會日日褲穿窿，但前提是，不是白鬚翁（無活力呀），不怕少年窮（任正非、王傳福是窮小子起家的）。

 

　　對於這些打不死，有活力，但今時股價跌到阿媽都唔認得的中資股，打自2024年起，就要留意下。

 

　　怎留意？筆者以前好些古物，會去摩羅廟街或欖勿拍賣行轉轉，當然唔夠錢買文物，但就當去買些民間工藝品，以窺古意。其中就聽過不少收夜冷而致富的傳奇，不少欖勿拍賣行的夜冷佬有樓有車之餘，還可送子女去牛津、哈佛。有傳有位前輩四千元買了張沒有張大千署名的張大千畫，而這畫據聞是半山的二世祖，唔識貨而沽出的。亦有前輩，拍下不少虎豹別墅內的公仔，轉手而大賺。這裏說明一點，買股如拍賣夜冷，唔怕貨比貨，只怕唔識貨。

 

　　行文至此，再總結，2024年買股之規條：

 

　　(1)不要做半山區的二世祖，以為有家蔭就掂。Cathay Wood木頭姐姐，其方舟基金去年賺了七成，但明言已沽清Nvidia，吓？她為何要出貨？

 

　　(2)要帶眼識貨，張大千的畫值錢，是其畫意、筆法，不光是張大千的署名。

 

　　(3)要相信窮小子可以有日龍穿鳳，當然這「日」，又是要識揀「日」。

 

保歷加通道可助揀股

 

　　嘩！上述三點好虛無啫，咁就同大家介紹個好似好科學化的統計技術揀股法，就是應用「保歷加通道」。多年前我在《經濟日報》的「午市閒談」有片介紹，大家可以看片（保歷加通道應用），如不看片則看圖一至圖八。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　再聲明，筆者謂保歷加通道是「好似好科學化」，是因為這是個統計學上的應用，要記住統計就是統計出大概率會發生的事，但仍有小概率的事，以為會不發生，但就發生了，這就是所謂的「黑天鵝」或「灰犀牛」。

 

2024年的「黑天鵝」是：

 

　　(1)美聯儲局不減息或遲遲未減，這會使市場發瘋；

 

　　(2)美國軍艦在紅海被炸，這會使美國發瘋；

 

　　(3)拜登與特朗普任何一位或兩位老人死了，這會使美國政壇發瘋；

 

　　(4)華為/中芯(00981)或其他中企，用Canon的建議，用壓印技術（即不用EUV，DUV機）造出2納米芯片，這會使雷蒙多和ASML發瘋。

 

2024年的「灰犀牛」是：

 

　　(1)日本加息；

 

　　(2)美匯跌破100；

 

　　(3)美元兌人仔高於7算；

 

　　(4)中國企業盈利在2024年第一、第二季持續改善。

 

　　吓！中國企業盈利改善不是「黑天鵝」而是「灰犀牛」咩！是呀！明天（4日）續。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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