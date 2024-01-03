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03/01/2024

人才荒 | 機師人手短缺！阿聯酋航空飛行學院提供完善教學配套＋酒店式宿舍吸引學員！副總裁：AI分析表現因材施教！

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　　培訓飛機師成為骨幹，確保機隊團隊質素，絕對是航空公司的重任之一，惟全球航空業苦於機師不足，此任務殊非易事。

 

阿聯酋航空飛行訓練學院副總裁Abdulla Al Hammadi回顧稱，學院自2017年在杜拜南設立，以培育阿聯酋國民和國際學員成為機師。（張寶燕攝）

 

　　阿聯酋航空飛行訓練學院（Emirates Flight Training Academy，EFTA）副總裁Abdulla Al Hammadi分享，除了引入先進的技術和軟件系統，還要因材施教，建立具多元包容性的學習環境。

 

　　EFTA最初成立時，主要負責阿聯酋的國家飛行學員培訓計劃，現在則為來自世界各地的飛行學員提供頂尖的培訓課程。Abdulla Al Hammadi坦言，開辦學院的原因也與面對機師短缺這痛點有莫大關係。

 

　　為吸引新世代人才加入成為一分子，該學院提供完善配套，以此為一大優勢。位於杜拜南的EFTA擁有36個現代化教室、6個全動態飛行模擬器（Flight Simulator）、1座獨立的空中交通管制塔和1條長1,800米的專用跑道，學院面積亦相當於200個足球場。另有向學員提供媲美商務酒店，寬敞的宿舍房間。

 

開發專用軟件 分析學員表現

 

EFTA學員介乎17至26歲，畢業學員均成功通過阿聯酋航空嚴謹的招聘程序，今屆畢業學員中，逾120人獲聘為阿聯酋航空的全職機師。（張寶燕攝）

 

　　在培訓方面，除了進行為期52周、共272小時空中飛行，學員還需完成52周、最少1,100小時的地面訓練。EFTA還開發了專用培訓軟件，以及早已引入AI人工智能，透過專屬設備分析學員表現，再因材施教。

 

　　學員來自世界各地，Abdulla Al Hammadi透露還有有一位香港學員，需要讓他們了解多元文化及融入其中，也很重要。以今屆畢業生而言，290位畢業生分別來自23個國家及地區，其中27位為女性學員。

 

　　他又認為，新世代學員與自己那一代人明顯有不同，「我們需要了解他們的心態，包括他們怎樣思考及思考甚麼等」，並不僅限於學生去適應環境，他自己也需要努力適應，了解學生。

 

　　身為資深機長的Abdulla Al Hammadi，早於1999年加入阿聯酋航空，曾擔任多個管理職務，包括領導波音777-300ER專案和投入使用，以及擔任波音777的驗收和試飛員。

 

加強培訓 危機管理重要一環

 

　　回顧過去見證航空業的不同高低起跌，他由911恐襲、沙士到2008金融海嘯，每隔數年便會發生波及航空業的重大事件，因此加強培訓也是危機管理的重要一環。

 

　　據透露，阿聯酋航空早前已投資1.35億美元（逾10億港元），在EFTA鄰近興建全新的機師先進培訓中心，將於今年3月落成，為其未來的A350空中巴士及波音777X飛機，興建配備6個全功能飛行模擬器，確保新機隊交付前，提早開始機師培訓。完成擴建後，預期可將機師培訓能力每年提升54%，提供超過13萬小時的訓練時數。

 

 

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