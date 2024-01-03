咁多人出外旅遊，股樓點會差

有不少人談論，在聖誕節期間，有大量港人北上消費、出外旅遊，沒有留港消費，直接令香港經濟受到影響，2024年股樓皆會下跌，不過亦不敢話跌得太多，兩者都是十幾個%。我覺得那些人實在太悲觀，有咁多香港人有能力出外旅行、北上消費，代表他們有閒錢，就算用幾萬元去歐洲旅行，都唔見得吃力，可以去旅行去得咁疏爽，就算冇能力買樓都唔會賣樓，樓價又怎會下跌？我從未聽過有人要賣自住單位仍然可以去旅行去得咁舒服，所以，擔心港人離港消費而影響香港股市樓市，屬杞人憂天的想法。

睇一個地區是否富裕以及自由，並不是靠數據得來，甚麼國民生產總值當然有其代表性，但欠缺靈活性。簡單來說，大家去街見到處處塞車，連車位都搵唔到，不少人隨街泊，任由交通督導員抄牌，唔使問阿貴就知道那個地區的經濟環境不俗，市民亦比較容易搵錢，令到買車的人大量增加，才會出現塞車現象。如果經濟唔好，就唔會有咁多人養車，不但股票，甚至連自住單位都要賣走。所以，當香港人面對塞車時千祈唔好鬧，如果去邊度都唔塞車，香港經濟一定唔會好，股樓下跌亦不出奇。

港人可以在假期付溢價去旅遊，顯示手頭仍寬裕。(iStock)



其次就是睇吓該地區在假日時有冇人去旅行，如果連假日都冇人去旅行，那個地區經濟一定危危乎。雖然有人話不少香港人在聖誕節期間外遊，沒有留港消費，影響零售以及飲食業生意，政府應考慮開徵陸路離境稅，我認為那些人太過自私，如果開徵陸路離境稅，就即是打爛香港簡單稅制的金漆招牌。而事實上，可以在假期付溢價去旅遊，代表香港人有錢，只是幾日不在港消費，還有三百幾日，業界不應捨長取短，只關注聖誕節這幾日假期消費，不如多關心其他日子，想辦法令香港人留港消費才是上策。