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03/01/2024

61歲楊紫瓊忽然post嬰兒腳合照！網民瘋狂猜測搵代母？原來真相係咁！

#奧斯卡 #人工受孕 #演員 #楊紫瓊 #結婚 #元旦 #美國 #離婚 #台灣 #影視娛樂
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Photo: Instagram

　　現年61歲嘅奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle）今日驚爆喺社交平台post出佢左手同一隻bb腳嘅合照，疑似圓夢做媽媽，唔少網民都留言送上祝福。

 

　　楊紫瓊今日post出自己手捉一隻初生bb小腳嘅相，留言分享佢2024年第一日嘅一個「小奇蹟」：「A little miracle on the first day of 2024 we are so truly blessed… can’t tell u how happy I am for this very very special bundle of joy（我們真的很幸運...難以言喻嘅高興，呢份有非常非常特別「連繫」嘅喜悅。）」楊紫瓊冇特別提到BB係佢嘅邊位，但已經得到網民湧入送祝福。

 

二人結婚半年。

 

　　唔少網民都送上祝福，不過都有人「批評」佢以61歲之齡繁衍後代；但亦有唔少人撐佢有能力，養育小朋友不成問題。另外亦有人質疑楊紫瓊連post相都零孕味，有可能係搵代母代孕；都有人估計呢個只係楊紫瓊嘅孫，因為楊紫瓊老公尚陶德同前妻本身育有一個仔Nicolas。

 

　　網民喺楊紫瓊社交平台瘋狂留言，佢亦終於喺兩小時後再出post澄清：「Thank you darling Nicolas and Darina for making us the happiest and proudest Grandparents!! Welcome baby Maxime.（謝謝親愛的Nicolas和Darina，讓我們成為最幸福和最自豪的祖父母！歡迎寶貝馬克西姆。）」

 

　　其實Michelle近廿年左右都開始為傳宗接代「努力」，Michelle2012年於台灣出席公開活動講到自己44歲時開始考慮接受人工受孕，可惜屢試屢敗！Michelle曾因為人工受孕失敗而沮喪、不開心，經過時間沉澱加上篤信佛教，明白係自己的命運與緣分，有與無都沒辦法，只得接受！當時佢表示自己已經抱住「沒所謂」嘅心態，雖無法擁有自己嘅小朋友，但都可以領養。

 

 

　　Michelle半年前與大佢17年嘅前任法拉利公司CEO尚陶德結婚，結束19年愛情長跑。而楊紫瓊與尚陶德戀愛多年來持續演藝工作，挑戰各種不同類型的作品，繼續追夢。楊紫瓊26歲時嫁予電影公司老闆潘迪生，無奈二人最終無法就息影達成共識離婚收場。楊紫瓊37歲時與一位哈佛醫學院畢業醫生訂婚，但男方希望佢到美國定居，放棄演員的身分，楊紫瓊最終取消婚約。楊紫瓊當年曾講過：「做個傳統的生兒育女、相夫教子的少奶奶，本來就非自己的真身，我從開始就不是個傳統女人，也早就接受這樣的自己。」

 

轉載自: 晴報

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