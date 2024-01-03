叱咤2023｜MIRROR成功4連霸奪「我最喜愛的組合」！姜濤、陳卓賢有好成績！盧瀚霆AL個人捧蛋：軒公係我哋好尊敬嘅前輩

MIRROR在剛完成的叱咤樂壇流行榜頒獎頒禮上，成績不俗，成功4連霸「我最喜愛的組合」，而個人獎項上，姜濤、陳卓賢都有好成績，姜濤憑《濤》冧莊奪「我最喜愛的歌曲大獎」，以及「至尊歌曲大獎」；至於陳卓賢則有「叱咤樂壇唱作人銅獎」、「叱咤樂壇男歌手銅獎」，可是之前兩年在頒獎禮上叱咤一時的盧瀚霆未獲個人加許。

慶功宴上，MIRROR接受訪問時表示，團隊繼續得到獎項好開心，隊長楊樂文表示：「好開心，唔計數量，有獎已開心，大家投我哋即係仲喺咁鍾意我哋。」

姜濤感觸謂去年發生的事情特別多，經歷不少心情也較複雜，就算連元旦倒數，都是自己在家中度過。他雖然憑歌曲得到大獎，卻失掉男歌手獎項，他表示沒有失望：「冇，其實張敬軒係我哋每位好尊敬嘅前輩，佢好值得得獎，戥佢開心。」至於同時未能冧莊的盧瀚霆，也支持前輩獲獎：「軒公係我哋好尊敬嘅前輩，而且佢好照顧我哋，好值得的。」

陳卓賢首次個人獎項得男歌手獎，他表示事前從來沒有想過，內心是激動的。」他得獎時，坐在不遠處的屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩，用電話密密追蹤著影相，陳卓賢表示不知道，就連隊友江熚生（AK）站起來為自己打氣也不知道，反而AK笑謂：「嗰一刻拮一拮屁股，起身伸個懶腰，咁啱佢得獎。」

至於呂爵安都未有在頒獎禮上獲個人獎項，在眾歌手大合照，見著兩位「紅顏知己」DJ正和小儀衝向魏水笙面對合照，他作狀質問二人：「當我死㗎嘛？」其實都是講笑，好合作拿著香檳杯合照。

MIRROR訪問平時主力由楊樂文和AK負責遞訪問咪，但為求收音較好，其他成員就會出協助。今次差不多15分鐘，邱傲然（Tiger）用盡方法去舉咪牌，十分落力，為隊友默默付出都毫無投訴。