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03/01/2024

張致恒被雯雯大爆為瞓覺唔讀平安卡、囝囝嗌肚餓以「無錢」為由不處理！雯雯：離婚好簡單，擔心小朋友去向

#吳浩康 #娛樂 #女生話題 #張致恒 #離婚 #網絡熱話 #結婚 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）結婚四年，先後誕下天寶、天牧、天朗及天樂四個囝囝。兩人去年全年無休出Po，自爆家事及經濟狀況，雯雯更不時投訴老公冇盡父親本份，以及N次嗌離婚。而踏入2024年的第二天，雯雯又再度於IG控訴Steven，指對方在家除了不照顧小朋友外，更沒有帶囝囝返學。

 

　　雯雯以慣例在IG Story以黑底白字出po：「新一年我真係唔想再講，但係點解呢個世界可以有啲咁樣嘅人？個仔發高燒不停喊，我喺度（口氹）。出面兩個仔肚餓夠膽死話冇錢，所以冇處理。大佬，你唔識煮嘢㗎？為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡都算，個仔一開學就唔帶佢返學，其實你究竟想點樣？！我又可以點樣？」

 

 

　　她指「一句離婚好簡單」，但她最擔心的是小朋友的去向。「咁係咪我淨係要兩個小朋友？咁另外兩個小朋友又點呢？如果畀佢死得啦我能力只可以照顧到兩個。咁請問另外兩個又可以點樣？真係送去啲機構？個個都話我成日淨係識嗌離婚，但係做唔到咁你又可唔可以教吓我小朋友點呢？送去保良局？」

 

 

　　未幾，她又繼續呻，指IG是她發洩情緒的地方，「個個淨係識話我發癲，淨係識話我拎晒啲家事出嚟。咁又有冇諗過我咁多年經歷緊啲乜嘢？我以前一句說話都冇講過。每個人都會有佢爆嘅時候，我冇地方發洩只有咁樣，我會覺得冇咁委屈同可以發洩到自己嘅情緒，咁又有咩問題？」

 

 

　　她表示不想睇到她消息的人可以Unfollow，「我喺自己嘅平台講自己想講嘅嘢，唔想睇嘅，Unfollow 唔好睇囉！我打嘢出嚟為咗自己條氣舒服啲，我搵個地方發洩自己嘅情緒，總好過我走去自殺傷害自己又照顧唔到小朋友。亦都唔需要任何人比任何嘅評語！」

 

 

轉載自: 晴報

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