叱咤2023｜杜汶澤關注姜濤身心健康：可能係「壓力肥」！寄語haters及姜糖不要盲目攻擊、保護！勸休息一年半載：點會俾人搶咗個位啊？香港都冇人！

MIRROR成員姜濤早前（1日）在「2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」中，憑《濤》成功奪得「叱咤十大」第六位，以及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大獎。姜濤在台上賣力跳唱，相當穩妥，獲得全場掌聲，成功克服去年叱咤的「失控」演出。身在台灣的杜汶澤亦關心姜濤的身心健康，他苦心勸後輩至少放假半年來釋放壓力，以面對在圈中經歷的浪濤。

姜濤昨晚看來比之前清減，他致謝詞時亦特別簡潔，又表示：「多謝今年經歷嘅浪濤！」姜濤去年經歷不少負面新聞，杜汶澤原來亦有留意，他今日在FB撰文，勸姜濤關注自己的身心健康。杜汶澤自言說甚麼都會被指「抽水」：「所以真係要出於真心，至唔會怕聽呢啲無謂攻擊。」

杜汶澤表示知道姜糖一直好保護姜濤，為免犯「鏡安法」，他自言會小心地說：「我覺得佢應該放假。一年？至少半年。做乜？無呀，減下肥，打下波，去外國生活下，唔上跳舞堂唔學唱歌，可以學下其他嘢吖咁後生。」他認為姜濤發胖有機會是壓力肥：「我無資格笑人肥我自己都肥到隻豬咁不過我比較傳統，覺得偶像唔應該肥，自己都唔會開心啦！我覺得佢呢種肥可能係「壓力肥」，所以我關心嘅係佢嘅心理…好多年前我有次響電視台做嘢，響後台見到佢，佢係一個好有禮貌嘅小朋友，好可愛。但係而家見唔到佢呢種笑容。」他指每個偶像一紅就會壓力大，例如謝霆鋒及陳冠希都曾經年少輕狂：「好似以前謝霆鋒細個嗰陣仲癲過龍心啦！撞到啲車爛X晒，人就係咁㗎啦，唔適應吖嘛！陳冠希咪又係咁…而家同個女幾溫馨呀。」他又寄語姜濤的haters及姜糖：「其實盲目攻擊佢同埋瘋狂保護佢唔單止對佢都冇好處，對你哋自己嘅人生其實都冇乜營養吖。」

杜汶澤坦言行內人「10個有9個都唔會講真說話」：「啲老鬼見到你咪擦鞋囉，對外猛讚你搏你啲fans都鍾意佢呀嘛，我哋以前叫『偷fan屎』，對內又唔敢得罪你。」他認為一起工作的同事亦不會直接批評：「所以佢（姜濤）啲同事一定同佢講：『你已經瘦咗好多啦！加油啊！』細侄你記住，邊個咁同你講邊個就係害X你嗰個。我就無嘢搏啦我大把水咁啱行過見到，覺得佢好慘啫！」

杜汶澤呼籲愛錫姜濤的人：「所以你哋如果真係錫佢就應該勸佢休息下，畀自己一個沉澱嘅機會，放鬆嘅空間，思考下人生，將來可以走更遠嘅路，而且一定會有進步！破釜沉舟層次一定更加高！一年半載返嚟點會俾人搶咗個位啊？香港都冇人！至於攻擊佢嗰啲我又好明喎，呢個世界除咗任賢齊，係明星都有人鬧㗎啦多定少啫。再加上社會氣氛咁實同你死過啦！2024年，一切都係新的開始，希望所有人都可以開開心心，乜都係過眼雲煙……」