  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

03/01/2024

叱咤2023｜杜汶澤關注姜濤身心健康：可能係「壓力肥」！寄語haters及姜糖不要盲目攻擊、保護！勸休息一年半載：點會俾人搶咗個位啊？香港都冇人！

#謝霆鋒 #姜濤 #健康 #叱咤樂壇流行榜 #杜汶澤 #歌曲 #壓力 #娛樂 #MIRROR #組合 #頒獎禮 #陳冠希 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組 Photo: 黃敬博、何家賢、FB

　　MIRROR成員姜濤早前（1日）在「2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」中，憑《濤》成功奪得「叱咤十大」第六位，以及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大獎。姜濤在台上賣力跳唱，相當穩妥，獲得全場掌聲，成功克服去年叱咤的「失控」演出。身在台灣的杜汶澤亦關心姜濤的身心健康，他苦心勸後輩至少放假半年來釋放壓力，以面對在圈中經歷的浪濤。

 

 

　　姜濤昨晚看來比之前清減，他致謝詞時亦特別簡潔，又表示：「多謝今年經歷嘅浪濤！」姜濤去年經歷不少負面新聞，杜汶澤原來亦有留意，他今日在FB撰文，勸姜濤關注自己的身心健康。杜汶澤自言說甚麼都會被指「抽水」：「所以真係要出於真心，至唔會怕聽呢啲無謂攻擊。」

 

 

　　杜汶澤表示知道姜糖一直好保護姜濤，為免犯「鏡安法」，他自言會小心地說：「我覺得佢應該放假。一年？至少半年。做乜？無呀，減下肥，打下波，去外國生活下，唔上跳舞堂唔學唱歌，可以學下其他嘢吖咁後生。」他認為姜濤發胖有機會是壓力肥：「我無資格笑人肥我自己都肥到隻豬咁不過我比較傳統，覺得偶像唔應該肥，自己都唔會開心啦！我覺得佢呢種肥可能係「壓力肥」，所以我關心嘅係佢嘅心理…好多年前我有次響電視台做嘢，響後台見到佢，佢係一個好有禮貌嘅小朋友，好可愛。但係而家見唔到佢呢種笑容。」他指每個偶像一紅就會壓力大，例如謝霆鋒及陳冠希都曾經年少輕狂：「好似以前謝霆鋒細個嗰陣仲癲過龍心啦！撞到啲車爛X晒，人就係咁㗎啦，唔適應吖嘛！陳冠希咪又係咁…而家同個女幾溫馨呀。」他又寄語姜濤的haters及姜糖：「其實盲目攻擊佢同埋瘋狂保護佢唔單止對佢都冇好處，對你哋自己嘅人生其實都冇乜營養吖。」

 

 

　　杜汶澤坦言行內人「10個有9個都唔會講真說話」：「啲老鬼見到你咪擦鞋囉，對外猛讚你搏你啲fans都鍾意佢呀嘛，我哋以前叫『偷fan屎』，對內又唔敢得罪你。」他認為一起工作的同事亦不會直接批評：「所以佢（姜濤）啲同事一定同佢講：『你已經瘦咗好多啦！加油啊！』細侄你記住，邊個咁同你講邊個就係害X你嗰個。我就無嘢搏啦我大把水咁啱行過見到，覺得佢好慘啫！」

 

 

　　杜汶澤呼籲愛錫姜濤的人：「所以你哋如果真係錫佢就應該勸佢休息下，畀自己一個沉澱嘅機會，放鬆嘅空間，思考下人生，將來可以走更遠嘅路，而且一定會有進步！破釜沉舟層次一定更加高！一年半載返嚟點會俾人搶咗個位啊？香港都冇人！至於攻擊佢嗰啲我又好明喎，呢個世界除咗任賢齊，係明星都有人鬧㗎啦多定少啫。再加上社會氣氛咁實同你死過啦！2024年，一切都係新的開始，希望所有人都可以開開心心，乜都係過眼雲煙……」

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#謝霆鋒 #姜濤 #健康 #叱咤樂壇流行榜 #杜汶澤 #歌曲 #壓力 #娛樂 #MIRROR #組合 #頒獎禮 #陳冠希 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk