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31/01/2024

【無奇不有】廁所「請勿攜帶外食」？他噴笑不解為何貼在這　網猜測：怕人丟垃圾廚餘

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    本欄每周更新

 

          不少餐廳為了避免民眾在店內吃外食，都會貼上禁止攜帶外食的告示，不過若是這樣的告示出現在「公共廁所」內，不免讓人多看兩眼。

          一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享一張照片，從照片中不難發現，廁所裡的掛壁式衛生紙盒上頭，貼著一張大大的告示牌，寫著「請勿攜帶外食進入」，此情況這讓原po相當不理解，為何禁帶外食的標語會出現在廁所，好奇問道「為什麼廁所會有這個啊」。

 



          貼文一出，引發許多網友討論，有網友笑稱是「肥水不落外人田的概念」，猜測可能是有人躲在廁所裡吃東西，「之前去商辦大樓內上課，每次中午廁所一定都有人都不出來，果然不久開門看他拿著便當垃圾出來，我猜是因為周邊找地方內用不容易」，並表示「每個荒誕的規則下，都發生過奇葩的事件」。


          不過網友也推測，可能是因為很多人把外食的垃圾丟在廁所垃圾桶，或是把廚餘倒在馬桶內，造成清潔人員的困擾，因此特別貼出禁帶外食的告示。

「就是怕把外面食物吃完的垃圾丟在垃圾桶」
「廁所垃圾桶出現吃後的垃圾廚餘，讓廁所更髒」

「處理人員還要多個分類的工作」
「有人喜歡把泡麵剩下湯丟在馬桶，然後就塞住或變得很油」

「好像蠻合理的，廁所垃圾桶出現吃後的垃圾、廚餘讓廁所更髒」
「會產生廚餘倒馬桶造成馬桶阻塞，吃完的便當盒丟進廁所垃圾桶造成清潔員的不便」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (資料來源：ettoday.net)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

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