  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鬆一鬆
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

28/02/2024

【心理測驗】MBTI動物人格 12題測出你跟哪種動物最相似

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 通通

    通通

    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

    鬆一鬆

    本欄每周更新

 

         風靡全球的MBTI人格測驗很多人都已經做過了，但是你知道自己的MBTI人格特質和哪種動物相似呢？陸網近期很紅的「MBTI動物人格」，透過12道簡單的情境題，就可以測出你和甚麼動物最像，也可以分析出你在朋友、另一半和陌生人面前會表現出怎樣的一面，快點來測測看吧！



圖片來源：tvN《和我老公結婚吧》



Q１：你喜歡將自己的日常或是心事在社群媒體上分享嗎？
A.喜歡
B.一般或不喜歡




Q２：在團隊合作中，你更喜歡跟「沒什麼能力但是不會出包」還是「能力很好但容易表現失常」的人合作？
A.前者
B.後者





圖片來源：JTBC《代理公司》

Q３：你會因為一個人給你的第一印象不好就遠離他嗎？
A.會
B.不會




Q４：你一般是如何發現對方在和你說謊？
A.發現事情的邏輯不合理
B.靠直覺慢慢推理





圖片來源：tvN《和我老公結婚吧》




Q５：你覺得擁有「豐富的人脈」和「優秀的自身能力」，哪個更重要？
A.前者
B.後者




Q６：你會給曾經傷害過自己的人留面子嗎？
A.會
B.不會


圖片來源：MBC《人生勝利組》

 


Q７：你如何看待約會遲到的行為？
A.完全沒辦法接受
B.可以接受




Q８：你更偏好「說走就走」的旅行還是「經過仔細規畫」的旅行？
A.說走就走
B.仔細規劃





圖片來源：Disney+《單戀原聲帶》

 

 


Q９：在你看來，一件就算付出再多也無力改變結果的事情，是否還值得你繼續做呢？
A.值得
B.不值得




Q10：「朝令夕改」和「一成不變」哪個更令你感到厭煩？
A.朝令夕改
B.一成不變


圖片來源：愛奇藝《流星》




Q11：無聊的時候你傾向於？
A.約朋友出門
B.自己找事情做




Q12：你更認同下面哪個說法？
A.生命在於靜止
B.生命在於運動


圖片來源：tvN《Wedding Impossible》



心理測驗結果>>點這


 

 

 

 

 

 (資料來源：beauty321.com)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多鬆一鬆文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk