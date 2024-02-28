【心理測驗】MBTI動物人格 12題測出你跟哪種動物最相似

風靡全球的MBTI人格測驗很多人都已經做過了，但是你知道自己的MBTI人格特質和哪種動物相似呢？陸網近期很紅的「MBTI動物人格」，透過12道簡單的情境題，就可以測出你和甚麼動物最像，也可以分析出你在朋友、另一半和陌生人面前會表現出怎樣的一面，快點來測測看吧！







圖片來源：tvN《和我老公結婚吧》







Q１：你喜歡將自己的日常或是心事在社群媒體上分享嗎？

A.喜歡

B.一般或不喜歡









Q２：在團隊合作中，你更喜歡跟「沒什麼能力但是不會出包」還是「能力很好但容易表現失常」的人合作？

A.前者

B.後者











圖片來源：JTBC《代理公司》



Q３：你會因為一個人給你的第一印象不好就遠離他嗎？

A.會

B.不會









Q４：你一般是如何發現對方在和你說謊？

A.發現事情的邏輯不合理

B.靠直覺慢慢推理











圖片來源：tvN《和我老公結婚吧》









Q５：你覺得擁有「豐富的人脈」和「優秀的自身能力」，哪個更重要？

A.前者

B.後者









Q６：你會給曾經傷害過自己的人留面子嗎？

A.會

B.不會





圖片來源：MBC《人生勝利組》



Q７：你如何看待約會遲到的行為？

A.完全沒辦法接受

B.可以接受









Q８：你更偏好「說走就走」的旅行還是「經過仔細規畫」的旅行？

A.說走就走

B.仔細規劃











圖片來源：Disney+《單戀原聲帶》



Q９：在你看來，一件就算付出再多也無力改變結果的事情，是否還值得你繼續做呢？

A.值得

B.不值得









Q10：「朝令夕改」和「一成不變」哪個更令你感到厭煩？

A.朝令夕改

B.一成不變





圖片來源：愛奇藝《流星》









Q11：無聊的時候你傾向於？

A.約朋友出門

B.自己找事情做









Q12：你更認同下面哪個說法？

A.生命在於靜止

B.生命在於運動





圖片來源：tvN《Wedding Impossible》









心理測驗結果>>點這







(資料來源：beauty321.com)



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