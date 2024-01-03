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03/01/2024

羽田撞機｜日本航空全員脫險全靠「90秒守則」？英國專家︰坐呢兩個位最保命+逃生6大建議！點解要練習解開安全帶？

#打工仔 #日航 #羽田機場 #東京 #機上座位 #Ed Galea #飛機失事 #90 秒安全撤離守則 #Pantry熱話 #生活小tips
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Text: Louise Yuen

　　日航（JAL）一班從北海道飛抵東京、載有 379 名機組人員及乘客的客機，昨日（2 日）傍晚在東京羽田機場跑道上與海上保安廳的定翼機相撞後起火，客機全員均安全撤離，僅 14 人受輕傷，而海上保安廳飛機則只有機長 1 人脫困送醫，其餘 5 位人員不幸離世。英國有專家曾分析萬一發生意外，機上座位或能增加安全逃生的機會。

 

（圖片來源︰日本経済新聞）

 

　　英國格林威治大學（University of Greenwich）教授兼消防安全工程中心主任 Ed Galea 花達 25 年時間研究過百宗空難個案，訪問過約 1,900 名倖存者，發現坐在「靠近走道」或「靠近出口門邊」的乘客較為安全，而坐近出口五排的人亦最有可能逃脫。另外他亦指，若不幸發生墜機事故，乘坐大型飛機的乘客生存率更大，因為大機身較能夠承受更大的衝擊，不過「任何一次飛機失事都涉及很多變數」。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　最重要是當下保持冷靜，並聽從機組人員指示逃生， Ed Galea 稱這次的日航疏散為「奇蹟般作業」。這可歸功於日航機組人員每年均有一次「90 秒安全撤離守則」訓練，確保熟悉流程，他們才能在只能使用 3 道逃生門的情況下，短時間內疏散全員乘客，順利逃生，因而被喻為「教科書式疏散」。

 

 

下一頁︰機上增加逃生機會的6大建議！

 

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