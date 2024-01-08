年糕2024｜賀年糕點早鳥優惠大集合！$188買酒店靚糕／75折米芝蓮一星蘿蔔糕／優惠價新推鮑魚金蠔紫芋糕！邊間$223買糕送茶包？

剛踏入 2024 年，不少酒店已搶先推出賀年糕點的早鳥優惠，像米芝蓮一星逸東軒的足料年糕蘿蔔糕及年糕低至 75 折；富豪酒店新推海味入饌鮑魚金蠔紫芋糕之餘，共 9 款賀年糕點統統 7 折，最平 $188 買到！即睇 6 間酒店賀年糕點早鳥優惠詳情。

年糕早鳥優惠｜01 逸東軒︰米芝蓮一星名店！75折歎足料年糕蘿蔔糕

米芝蓮一星中菜廳逸東軒今年分別推出瑤柱臘味蘿蔔糕及富貴椰汁年糕迎龍年，由逸東軒行政總廚譚棟師傅主理，以上乘材料製作出兩款傳統口味的賀年糕點。像瑤柱臘味蘿蔔糕用上頂級瑤柱、惹味臘腸、臘肉、蝦米及冬菇等製成，夾雜清甜蘿蔔絲，口感豐富，而富貴椰汁年糕則以清甜蔗糖和新鮮椰汁炮製，口感軟糯煙韌帶椰子香。只要在 1 月 31 日前訂購，即可享低至 75 折早鳥優惠！

● 瑤柱臘味蘿蔔糕︰$228（原價 $280）

● 富貴椰汁年糕︰$198（原價$248）

逸東軒 — 瑤柱臘味蘿蔔糕及富貴椰汁年糕（圖片來源︰香港逸東酒店）

逸東軒

地址︰佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

電話︰2710 1093

網上訂購連結︰https://yattungheencnygifts.com/

領取日期︰2024年2月2日至8日

下一頁︰低至85折！滿福樓獲獎廚師團隊炮製年糕、采悅軒巴馬火腿蘿蔔糕