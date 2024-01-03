北海道冬季賞雪8大活動推介！定山溪雪燈路、十勝寶石冰！Tomamu冰屋食冰碗拉麵！睇埋舉行日期+詳細交通

冬天去北海道玩，除了滑雪及外大家都熟悉的札幌雪祭外，亦有很多賞雪及玩雪的活動，例如浪漫的小樽雪燈之路、在結了冰的阿寒湖睇煙花、於十勝的海邊欣賞非常罕見的「寶石冰」等等，這次為大家精選了當中9個最值得去的賞雪地方及冬祭，不妨將其中一、兩個加入行程吧！

北海道冬季賞雪推介｜01 定山溪「雪燈路」．溫泉街浪漫雪燈祭

舉行日期：2024年1月27日～2月3日

冬天的北海道之旅，很少人會不把溫泉放入行程內，最近我比較喜歡去定山溪溫泉，因為有不少新開的溫泉酒店，亦有很多新的餐廳及cafe，check-in前可以先吃個lunch，又或是check-in後到附近食蛋糕歎咖啡，不用整日留在酒店內，就算喜歡浸溫泉都總不能一直浸到食晚飯吧？另外就是位置比較近札幌，坐巴士1小時左右就到，部分酒店更提供免費巴士來往札幌，很方便！由2011年起，每年1月底至2月頭，定山溪神社內都會舉行「雪燈路」，每晚都會亮起數百個由雪製成的「雪燈」，非常浪漫，神社旁的森林更會有立體投影及燈飾，非常夢幻，很適合打卡。活動期間每晚都有循環巴士接送溫泉酒店的住客來往會場，晚飯前後來看看就最啱！

活動期間，定山溪神社每晚都會亮起數百個雪燈，非常夢幻。（圖片來源：FB@定山渓温泉）

定山溪溫泉酒店的住客可以免費入場，其他遊客需要付500円入場費。（圖片來源：FB@定山渓温泉）

情侶們最喜歡到砌成心形的雪燈內打卡。（圖片來源：FB@定山渓温泉）

晚上的溫度比較低，女生們一定要做好防寒的準備。（圖片來源：FB@定山渓温泉）

雪燈路（雪灯路）

地點：定山溪神社（北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目）

時間：6pm-9pm

入場費：500円（定山溪溫泉區內住客免費）

交通：從札幌駅乘坐巴士，於「定山溪神社前」下車直達；舉行期間，設有循環巴士來往區內溫泉酒店及會場

網址：https://jozankei.jp/event/yukitouro/

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