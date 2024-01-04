AI助企業解決重複任務及招聘人才！律師事務所顧問：過於依賴AI或引起法律問題！盡職審查勿趕潮流

在剛過去的2023年，「人工智能（AI）」可算最熱門，各行各業都把其放在嘴邊，工作場所的應用亦愈來愈廣泛。外界預料，AI在今年將繼續成為工作場所中最關鍵的趨勢，為職場帶來更大的影響力，尤其在生成式AI（GenAI）方面的發展和應用。

惟現時AI仍面臨不少質疑聲音，再加上目前各地法規不一，專家呼籲企業在應用時，不能過於著急，免得墮進法律陷阱。

人工智能一詞，其實早於上世紀50年代已被提出，多年來亦不斷有企業嘗試尋找方法加以應用。但談到真正在日常中帶來深刻變革和公眾覺醒，2022年底生成式AI技術ChatGPT的面世，必定可算最大的轉捩點，亦因此令AI成為2023年工作場所中，最重要的關鍵發展趨勢。

年利達律師事務所顧問及香港科技、媒體和電信業務部主管阮柏強認為，在職場中採用AI技術時，需要多加注意法規，以免墮入法律陷阱。（朱永倫攝）

年利達律師事務所（Linklaters）顧問及香港科技、媒體和電信業務部主管阮柏強（Albert）早前接受本報專訪時提到，2023年是AI突飛猛進之年，其能力版圖愈來愈大，不論任何國家或地區、任何行業、任何階層，紛紛大肆探討AI的發展和應用潛力。

企業積極 願多用生成式AI

「從我們的香港客戶以及非本地客戶的反應已經可以看到，大家對AI的發展相當期待，他們在2023年都表現得相當積極，經常與我們商討和諮詢，想多了解可以如何在工作場所中使用AI技術，尤其是生成式AI。」他預料，在2024年此趨勢將持續，而且可應用的範疇亦將會愈趨廣闊。

Albert補充，目前大多企業的內部主要會在兩大方面應用AI工具，分別是：（1）用於決策複雜度低的重複任務，提升員工的效率；（2）用於招聘時，篩選大量履歷與安排面試，簡化面試流程，尋找合適人才，「但目前大多只屬於探索階段。」

他估計在接下來的日子，技術再不斷進化、生成式AI以及大型模型成熟度再提高的時候，企業就會更大膽在多方面加以嘗試。

HR倘過分依賴 恐引潛在歧視

不過，年利達律師事務所顧問及香港僱傭與激勵業務部主管李俊賢（Joshua）提醒，在職場中採用相關技術時，需要多加注意法規，以免一不小心就「撞板」，墮入法律陷阱。

兩人以採用生成式AI來作招聘為例，Joshua提及，生成式AI技術確實有能力可快速解析與篩選履歷、作出總結且提供意見，節省了人力資源人員部門不少時間。然而，這仍屬高風險領域。

他們解釋，目前生成式AI的自主學習和決策能力依然有限，透過其生成的結果可能還存在偏見、歧視和不公平的現象，若HR過於依賴相關工具，容易引起潛在的工作場所歧視問題，甚至有可能觸犯平等機會委員會的反歧視條例。

全面盡職審查 勿急於趕潮流

Joshua強調，企業必須謹慎應對，多做質量控制，以了解AI工具的運作方式，確保其AI系統能提供合理的安排，就算應用AI後，亦應進行全面的盡職審查，不要過於趕急追逐潮流，而罔顧法律規限，「否則這恐怕只會弄巧反拙，企業容易惹上不必要的麻煩。」

他又指出，企業在招聘流程中要採用AI，必須上載應徵者的履歷和資料到系統，若不小心資料外洩，就會牽涉到數據安全與個人私隱的法律問題。因此，他們呼籲企業在使用相關工具前，要先訂立私隱政策（Confidential policy），亦要確保已獲取求職者同意後才加以使用，保障雙方。

Albert也提到，由於目前全球各地對於採用AI的法律規限不一，而且不斷有變動，所以再三呼籲企業在應用時，必定要小心留意和不斷作出更新，避免可能存在的法律風險。

此外，亦期望各地政府，能盡快設立清晰的法律框架，讓企業能夠清楚地跟隨指引，應用相關技術。