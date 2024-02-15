  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
親子理財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

15/02/2024

用孩子利是錢投資，切記三點

#理財 #理財啟苗 #利是錢 #兒童理財 #親子關係 #親子教育 #親子理財
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　新一年又到了，祝讀者朋友龍年「新春大吉，諸事順利！」

 

　　新年孩子總會收到不少利是錢，如果家長想利用孩子利是錢作投資，應切記以下三點，重點是引導孩子做負責任的投資者，不要投機。

 

　　1／首先父母應清楚明白投資而不是投機，所以要對孩子強調等待（需要一段長時間例如以年計）和有利息／股息及做功課的重要。

 

　　2／當投資時父母要如實定期報吿結果，不要逞強，不管投資賺或蝕也要告訴孩子，讓孩子明白投資的真實情況。

 

　　3／如果家長連投資與投機也分不清楚，就要先了解，不要錯誤教導。

 

(iStock)

 

利是錢是培養耐性的契機

 

　　另外，家長經常會問如何從利是錢教導孩子理財？制定儲蓄及投資目標？

 

　　利是錢是教導孩子學習等待，培養耐性的好契機。首先，由於利是錢及零用錢一般是孩子最早接觸到的金錢，所以希望透過利是錢，教導孩子學習「先儲後使」，即是有錢時應先儲蓄，然後才消費，同時訓練培養耐性。

 

　　利是錢是教導孩子理財的最佳方法之一，趁機由小教導他們等待，將利是錢儲起作將來之用，培養耐性。

 

　　研究證實願意等待／耐性是培養理財能力的重要元素，有明顯的影響，因為單靠知識不足夠，還要態度和行為上的改變，把課堂學到的東西在生活上應用出來。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多親子理財文章

你可能感興趣

#理財 #理財啟苗 #利是錢 #兒童理財 #親子關係 #親子教育 #親子理財

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk