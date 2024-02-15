15/02/2024
用孩子利是錢投資，切記三點
李錦
李錦
兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人
－香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士
－主講超過200場「親子、理財」講座及研討會
－與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育
－著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》
－30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師
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Email:childfinancialeducation@gmail.com
Whatsapp:5233 6418
親子理財
本欄隔周四更新
新一年又到了，祝讀者朋友龍年「新春大吉，諸事順利！」
新年孩子總會收到不少利是錢，如果家長想利用孩子利是錢作投資，應切記以下三點，重點是引導孩子做負責任的投資者，不要投機。
1／首先父母應清楚明白投資而不是投機，所以要對孩子強調等待（需要一段長時間例如以年計）和有利息／股息及做功課的重要。
2／當投資時父母要如實定期報吿結果，不要逞強，不管投資賺或蝕也要告訴孩子，讓孩子明白投資的真實情況。
3／如果家長連投資與投機也分不清楚，就要先了解，不要錯誤教導。
(iStock)
利是錢是培養耐性的契機
另外，家長經常會問如何從利是錢教導孩子理財？制定儲蓄及投資目標？
利是錢是教導孩子學習等待，培養耐性的好契機。首先，由於利是錢及零用錢一般是孩子最早接觸到的金錢，所以希望透過利是錢，教導孩子學習「先儲後使」，即是有錢時應先儲蓄，然後才消費，同時訓練培養耐性。
利是錢是教導孩子理財的最佳方法之一，趁機由小教導他們等待，將利是錢儲起作將來之用，培養耐性。
研究證實願意等待／耐性是培養理財能力的重要元素，有明顯的影響，因為單靠知識不足夠，還要態度和行為上的改變，把課堂學到的東西在生活上應用出來。