MIRROR姜濤深夜IG發長文認怕踏入叱咤舞台！沒有後悔年少輕狂曾講「豪言壯語」：那是當時自己最真實想法

MIRROR骨幹成員姜濤，在2023年過得不容易，雖然是隊中的人氣王，但同時亦有不少負評，日子再難都走過。踏入新一年，日前在《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》四年霸奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，打破了歌神張學友的紀錄。當晚他仍然心神恍惚，訪問時仍沒有多發言，表示稍後會在個人社交平台訴說心事，終於在3日凌晨時份出千字文。

今年齊整安全度過。（晴報圖片）

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姜濤當時在訪問時，坦言過去一年發生很多事，或許因此而不能三言兩語道出心情。回帶到一年前，他同樣在叱咤頒獎禮的舞台得到這個獎項，他表演時顯得情緒高漲，唱歌期間落台狂奔、大叫，這個落台暴走惹網民反感，覺得他意氣風發，把頒獎禮變成有如自己的演唱會。

（IG）

（大會提供）

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之後，在公司的《CHILL CLUB 推介榜年度推介22/23》，他奪得「CHILL CLUB年度男歌手獎」銀獎，他花了6分鐘逐一向隊友致謝，內容聽落都是真心話，但被人覺得是他對其餘11子點評，令隊友尷尬，而且言語間惹來退團疑雲。

（網上截圖）

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以上種種，姜濤都未有詳細回應，直至一年後在IG發長文過去風浪，他表示過去收到得批評，無論善意或惡意他都說聲感謝，自己有不足之處，會努力再進一步。而且他重提踏上叱咤舞台的心情複雜，心情似乎很脆弱，形容最初很害怕，慶幸自己在跌倒的地方再爬起來。但對於前輩杜汶澤感到他有「壓力肥」勸喻要放假，姜濤則沒有任何回答。

姜濤長文如下：

2023年，對我而言，是到昨天才正式畫上了句號。過去的一年經歷了無數風波、浪濤，但當現在回首，才知道原來這都是我成長過程中必須學習的種種人生課題。所以，對於曾經批評、指責過我的人，無論你們是懷著好心還是惡意，我由衷想對你們説聲感謝，謝謝你們讓我認識到自己很多的不足，是你們推動我要更努力，邁得更大步。我從來不是一個只想生活在鮮花和掌聲中的人，所以如果我還有不足之處，請繼續多多指教。

經過昨晚，我內心其實鬆了一口氣，這並不是因為獲得任何獎項，而是慶幸自己能在曾經跌倒的地方重新爬起來。坦白講，昨天剛踏入頒獎禮會場時，内心是害怕的，甚至可説是恐懼，但當看到台下每一個亮起的燈牌，我突然有了無窮力量和勇氣。

在很多人眼裏，偶像應該是一個完美的存在。而我自知身上還有很多缺點，有岩巉的一面，但我希望能成爲一個陪伴著大家，一起去追求完美和進步的人。此刻，對於所有姜糖家人，我最想説的，不是感謝，而是抱歉，陪伴我成長的過程讓你們也受到了很多委屈和傷害。對不起，我以後會做得更好。

在過往的頒獎典禮中，年少輕狂的自己曾説過一些豪言壯語，我沒有後悔，因爲那是當時自己最真實的想法。但現在長大了，我更願意將想法付諸於行動。所以，請原諒我未在昨晚叱吒頒獎典禮的台上說太多話，内心很多的感謝，我會放在心中，然後用實際行動去報答。

去年曾經以爲，一切要從頭開始，現在看來這其實正是自己需要學習的一種生活態度。因爲只有心態歸零，才不會害怕失去，不會成爲被束縛的Dummy。

另外，MIRROR正準備舉行演唱會，近日推出最新團歌《Rocketstars》，用歌曲展現12個人，一條心，一齊為MIRROR這個團體而奮鬥向上。「Rocketstars」一字裡面包含了Rocket火箭這個字詞，其實是為MIRROR的發展帶來新的寓意與動力。這首歌也是12子下定決心許下承諾：「5年過去，在不斷成長的同時，心態上都變得更加強，眾人會不斷提高自己要求，迎接一個又一個的挑戰，追求突破。在2024年，MIRROR會一條心一直向前衝刺，奮力向上，而且像火箭一樣一路向星空進發，永不停步。」

對於MIRROR的成長，成員都各有感受，姜濤分享內心的表示：「對舞台感覺唔同咗，越嚟越覺得唔係咁簡單，入行越耐就知道越多嘢做得唔夠好，尤其開演唱會，認識到自己嘅不足。演戲比想像中好玩，令我放鬆，釋放喺歌手身份上所承受嘅壓力。嚟緊都係最基本、最基礎嘅嘢要做好，就係歌要唱好，舞要跳好，呢啲係我哋嘅基本功，突破係需要基本功支撐，提醒自己唔好自滿。」而隊長楊樂文（Lokman）覺得各位隊員都逐漸變成熟，大家在舞台上拿捏節奏同熟悉感比以前快。盧瀚霆（Anson Lo）則自己從沒想過會做到一個演員，覺得又驚又喜，至於音樂上，表演時比以前輕鬆，只想享受每一刻。