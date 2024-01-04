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04/01/2024

劉德華《潛行》任監製兼演員自認要求高！華仔被導演要求抱BB戲喊：我喊足兩個鐘佢都未收貨

#潛行 #林家棟 #朱鑑然 #劉德華監製 #關智耀執導 #彭于晏 #劉雅瑟 #拆彈 #金手指 #影視娛樂
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　　由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導的新片《潛行》，即將公映！電影集合多位金像級演員，包括劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟等，華仔藉此電影傳承新力量，找來劉俊謙，談善言，以及朱鑑然、劉雅瑟演出。而出名的勤力的劉德華，雖然對演員要求甚高，但為免到場監看成為演員壓力，只是透過片段實時觀看。

 

 

 

　　劉德華、談善言和朱鑑然早前為電影宣傳，劉德華笑謂雖然多了一個身份，但跟平時在片場都差不多：「就算我只係做演員都會八八卦卦，或者客串我都會講好多嘢，今次有多一個身份，就講得有力一點。」演員都形容劉德華要求甚高，他坦言因為是一套商業片，戲中的文戲就要演得精細一點，他說：「要控制拍攝時間，有好多場口，必須要大家3秒鐘就做到效果，我會直到佢哋做到我先會叫停。」

 

 

 

　　自己要求高，劉德華今次則遇到大對手，他表示導演關智耀（Jason）執導要求其高：「原來Jason狠過我，做夠我就會收手，反而佢唔會，佢會要求演戲時畀多啲，對住我都一樣唔放過。有一場戲要抱住BB，講我個BB喺彌留之際，我喊足兩個鐘佢都未收貨，有一個Shot我望住BB，眼淚都跌喺眼鏡上面，佢話換鏡頭再試一次。」已榮升爸爸的他，能夠更易入戲，而且BB使用的特技化妝太真實，使他好入戲。

 

 

 

　　劉德華事前挑選的新晉演員，主要是他們對面大場面都不會敢怯場，所以不用面試直接採用，他與朱鑑然在《拆彈》、《金手指》合作，劉德華大讚這位後輩很勤力，他說：「我記得有場戲要撞玻璃，自己對住牆不斷試，佢對自己工作好投入。」今次有不少大場口，劉德華為免給演員壓力，都刻意沒有在場監督，透過直播片段去睇場口。

 

 

 

　　朱鑑然其中一幕被膠水袋笠頭，挑戰水刑場面，花了兩個多小時化妝，但都要浸在水中，實在不容易，本身是游水運動員的他，事前都有練習，他說：「壓力來因為好多場係大場面，唔想錯影響人，拍前問清楚指導，務求就完整地一次過做到動作。雖然我識游水，但畢竟係一個人，喺水中都會有啲呼吸困難，其實嗰場戲比想像中驚啲，原本可以閉戲，但你入咗戲水袋笠頭，戲中同真實都會有啲驚慌。工作人員都會睇住我，我哋會有暗號，有乜事立即Cut。」

 

 

 

 

 

 

 

　　這場戲朱鑑然與林家棟前輩做對手戲時，由於對方氣場好大，好容易使自己入戲，自然入戲。談善言對住演戲經驗豐富的人，不斷在現場偷師，就有如去學習，她跟林家棟做對手戲時，獲益良多：「家棟哥好照顧對手，畀好多意見，提意可以點做，或有某啲諗法。有場戲喺羈留病房一場感情戲，幫我照顧所有嘢，我OK佢先拍，安心環境下拍令我好安心。」

 

 

 

轉載自: 晴報

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