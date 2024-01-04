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04/01/2024

國際企業公司架構大改革！甚麼是扁平營運模式？點解炒基層員工多過中層？

#垂直架構 #橫向營運模式 #公司架構 #扁平化 #初創公司 #內部溝通 #基層員工 #中層員工 #管理人 #專家 #管理學 #Pantry熱話
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Text: Sammy Leung

　　近年愈來愈多大國際企業開始將公司架構進行大改革，由沿用多年、巿場亦較為普遍嘅垂直架構，改為扁平同橫向營運模式。至今企業仍不斷評估公司架構中嘅「Span and Layer」，Span意思指一個管理人員會管理幾多位員工，Layer指公司架構內由上至下總共有幾多層。如公司實行扁平化的話，架構階層數量同管理人員數量就會減少，而每位管理人員嘅直屬員工則會增加，最後公司架構表 （Organizational Chart ）就會變得扁平，某程度上可以達致最佳較益化。

 

　　其實近年企業架構扁平化十分盛行，尤其對部分初創公司同發展急速嘅企業更為實用。扁平化其中一個好處係可以加快公司發展步伐。外國有研究公司訪問數百位企業高層，大多指出公司架構階層越多，創新產品同項目發展就越慢。好多時公司營運會被中層們嘅溝通拖慢，可能係訊息傳遞所需程序同時間過多、因溝通而產生嘅錯誤，或者係中層們權力鬥爭所產出其他問題，都會令事情變得複雜。所以省卻中層員工，由高層管理員工直接管理基層員工，某程度上係可以大大提升生產力。

 

　　扁平化另一好處相信唔需多講，必定係慳錢。但部分企業未必一定減省中層員工，反而係選擇除去較多嘅基層員工。一來因為基層員工人數比中層多，除薪金外，其他以人頭計算嘅開支都唔少，相比下減省空間較大。二來喺扁平化時如除去中層們，對比下營運上可能會造成較大衝擊。原因係大多高層多年來都較少「落手做」，如要高層們直接管理／管教基層員工工作未必可行。相反留返中層們去處理基層員工嘅工作較為實際。

 

　　雖然扁平化有以上好處，但其實成功與否好取決於老闆處事作風同能力值。理想情況下扁平化前設係，需要一位較為全能型老闆／高層們，先能夠有效率地發揮其好處。相反如果老闆／高層並非一個管理人（Generalist），而只係一位單一層面嘅專家（Specialist），或者老闆係一個金主，只提供大方向並唔太著眼於細節，亦唔能夠作綜合管理，呢類情況企業反而需要一班管理團隊先能夠正常運作。

 

　　雖然扁平化能夠省卻成本，喺經濟不景氣環境下的確係最直接慳錢方法。不過千萬唔好因小失大，其他公司經營手法未必一定最適合自己。但另一方面，如果你係企業嘅中層們，亦要思考自己有否獨特優勢同價值，先唔會被企業扁平化淘汰。

 

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