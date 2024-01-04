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04/01/2024

深圳地鐵8號線新路段開通！去大小梅沙超方便！「山海專線」4大打卡點：被稱「深圳最美圖書館」/ 爆紅海景燈塔看日落！睇埋一日行程建議

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Text: Sammy Leung

　　常常北上到深圳遊玩的你，近日可能都聽過「山海專線」。深圳地鐵8號線二期在早前已經開通，今次就和大家看看小紅書上有甚麼推介的沿線景點及美食，大家放假的時候都可以來一個深圳地鐵8號線一日遊！

 

　　深圳地鐵8號線被稱為「山海專線」，而深圳地鐵8號線二期已於2023年12月27日正式通車，全長8.01公里，由一期終點站「鹽田路站」連接，一共多了4個站，包括鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站及小梅沙站，大大縮短了大小梅沙區域與羅湖、福田、南山等中心城區的乘車時間。今次會和大家看看山海專線4大沿線景點。

 

深圳地鐵8號線山海專線│1.鹽田墟站：打卡必去煙墩山公園

 

　　第一個要介紹深圳的煙墩山國際友好公園，位於鹽田河入海口、避風塘南側的煙墩山公園面積超過5萬平方米，在港灣旁邊，所以風景很好。而這個公園有不少打卡位，好像是充滿異國風情的海格力斯燈塔；靠近海灘的木棧道，沿住樓梯走下去，好像去了外國一樣；七彩的鹽田港貨櫃，拍照時調一調位置，是一個相當好的背景。除了以上三個打卡位，公園內還有其他散步一流的地方，吹著海風，看著在太陽的照耀下波光粼粼的海面，適合郊遊放鬆。而大家在鹽田墟站一出，步行大約1公里就會找到煙墩山國際友好公園！

 

圖片來源：小紅書@森織里

 

圖片來源：小紅書@森織里

 

圖片來源：小紅書@請1日假去旅行

 

圖片來源：小紅書@請1日假去旅行

 

深圳煙墩山國際友好公園

地址：深圳市鹽田區進港三路與東海道交叉口東南240米

前往方法：鹽田墟站步行大約1公里

 

下一頁：被稱為「深圳最美圖書館」

 

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