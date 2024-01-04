  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/01/2024

玄學風水｜擇日教學！兔年團年、還神、大掃除邊日最好？龍年開工撞正破日點算？3大方法遙控進行開工儀式

#玄學 #2024年 #行運 #風水玄學 #職場 #運程 #高層 #龍年
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　這不知叫移花接木，還是移船就磡，總之要特事特辦啦，2024開工吉日不甚 User-friendly，所以要用點創新思維、靈活走位。

 

　　先談埋年2023兔年立春八字用神為木火，還神、大掃除、團年好日如下：

 

還神、大掃除

 

　　1月31日（年廿一星期三）甲午日，一柱木火，非常合適。

 

團年

 

　　新曆2月4日是立春，論節氣已是新一年的開始，雖然名義上尚屬兔年，但團年擇日，要選甲辰龍年立春的用神，為水木火，有兩日可用：

 

一、2月8日（年廿九星期四）壬寅日，壬為水、寅為木，寅中藏甲丙戍，地支有木有火，最隹。

 

二、2月9日（年三十星期五）癸卯日，癸為水，卯為木，水生木，有生機。

 

　　對於那些已成家立室的人，若要吃兩家的團年飯，一日招呼娘家、另一日應酬夫家，fit到漏油。

 

開工

 

　　今年擇日開工，大家要考慮彈性處理。

 

　　相信大部份市民都會年初五上班，但初五是破日，大事不宜，開工更「棹忌」。

 

　　龍年立春八字用神為水、木、火，而水很重要。偏偏有水的日子又姍姍來遲。

 

　　初六初七都是土金日，乃立春八字的忌神，不能用。

 

　　如果堅持要舊曆正月才開工的，可選：

 

　　（一）2月18日（年初九星期日）壬子日

 

　　我都知比較遲，但這日天干地支都是水最安全，打工仔可以請三天假，自製「悠長假期」，保一年心安理得；老細級則更加好辦，放幾天假是有「值搏率」的「風險管理」措施。

 

　　（二）2月17日（年初八星期六）辛亥日

 

　　辛本來是金，但因立春八字月柱天干有丙，丙辛化水，可謂假借轉栽培。

 

　　但兩天都是周末，認真的可以親自回公司進行開工儀式，嫌麻煩的可以全程遙控：

 

a.WhatsApp 給客戶、拍擋、下屬，祝「開工大吉、萬事如意。」

b.網上派利是

c.電郵至自己電腦，祝自己「開工大吉、一切順利。」

 

　　若嫌這兩天太遲，又可以考慮一個權宜之策，就是舊曆年初一之前，但是立春之後，選配合立春八字用神（水、木、火）的日子，就是前文提議為團年的吉日，即

 

  • 2月8日年廿九星期四或

 

  • 2月9日年三十星期五

 

　　若採取這「提早」開工的辦法，最好在開工日之前，放一天假，以示兔年收爐了，然後在開工日：

 

a.用手機發電郵至自己電腦，祝自己「開工大吉、事事如意。」

b.發短訊或電郵給客戶、同事、下屬，祝「龍年吉祥、龍馬精神。」

 

　　大家自己執生啦。在此祝你跨年大吉、包冇閃失。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #2024年 #行運 #風水玄學 #職場 #運程 #高層 #龍年

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk