WhatsApp更新 | Android用戶注意！WhatsApp備份將轉至Google帳戶！免費空間容量爆滿會停止Backup？不備份可否轉移對話至新電話？即睇教學

換新電話最苦惱的莫過於是能否成功將通訊軟件中的對話轉移。對於Android或iOS用戶而言，假如訊息已自動備份，自然會比較安心，不擔心更換電話時部分內容流失！不過Android用戶要留意，WhatsApp宣布備份資料開始計入Google帳號儲存空間，究竟之後能否完美地轉移對話？即睇Backup詳情！

WhatsApp Android用戶對話將儲於Google帳戶！不夠空間怎麼辦？

WhatsApp早前宣布今年開始全面把Android用戶的對話備份到Google帳號，意味著這些訊息會扣除儲存限額空間。假如你是使用Android電話而Google帳號的儲存容量已爆滿，自動備份便自動暫停，直到你釋出足夠的空間才可繼續Backup。不過每個Google用戶其實只享有15GB免費空間，假如想增加容量，便要像iCloud般，按照所需購買不同方案增加空間。

如何看到所佔空間？

WhatsApp去年12月已向Beta版用戶試行有關更新，現時便會向Android版WhatsApp用戶推行。一旦正式實施，WhatsApp會在30天前透過「聊天備份」設定頂端的通知訊息告知用戶，而備份功能則位於「設定」>「聊天」下的「聊天備份」。

如果大家不擔心對話有機會流失，便可以選擇不備份至Google帳號，仍可以使用WhatsApp「對話轉移」功能，在Android裝置間轉移對話記錄！

（圖片來源：Envato）

轉移對話記錄方法

「對話轉移」功能可讓你轉移完整的帳戶資料，包括所有個人訊息、相片、影片、文件等。不過，你無法轉移P2P付款訊息和通話記錄。首先要在新手機中下載並開啟WhatsApp，並於舊電話轉移對話記錄上按開始，即睇詳情！

1. 在新手機下載並開啟 WhatsApp，完成設定流程。

2. 點按接受條款及細則及驗證您的手機號碼。

3. 搜尋備份後，在選項中選取從舊裝置轉移。

4. 在從舊手機轉移對話記錄上點按「開始」。

5. 接受系統要求的權限，然後會看到一個 QR 碼。

6. 使用舊手機的相機應用程式掃描新手機上顯示的 QR 碼。

7. 在新手機上接受連結邀請，將新手機連結至舊手機。

8. 轉移對話記錄時，畫面會顯示追蹤進度的百分比。請將兩部手機保持解鎖，切勿退出 WhatsApp。訊息會在轉移對話記錄期間暫停傳送，期間可以隨時取消此程序。

10. 匯入完成後，點按完成。