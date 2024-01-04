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04/01/2024

維港海底發現35種珊瑚！邊度係香港珊瑚覆蓋率最高地方？呢度可坐玻璃底船賞珊瑚！

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Text: Louise Yuen

　　珊瑚向來只於乾淨的水質生長，想不到維港海底竟能發現珊瑚！城大近日維港擁有高達 35 種珊瑚，其中 16 種更是曾於維港發現！到底這些珊瑚分布維港哪個位置？哪裏可以找到雙尾管海龍、青高海牛？上月香港珊瑚礁普查也公布調查結果，原來本港珊瑚覆蓋率最高的地方就在東平洲！如果想親身觀賞珊瑚，推薦大家前往西貢坐上玻璃底船，不需潛水也可欣賞這片水底世界。

 

　　城大海洋污染國家重點實驗室從 2021 年 6 月起，研究維港於同年實拖「淨化海港計劃」後的海底生態環境，涵蓋 7 條維港自然海岸線及 5 個人工防波堤。經過城大研究團隊的 2 年調查，發現維港擁有高達 35 種固著性表棲生物物種（即珊瑚），包括 4 種黑珊瑚物種、16 種石珊瑚物種，以及 15 種八放珊瑚物種，其中 16 種珊瑚更是只於本港西部水域見到，未曾於維港發現的。而海心公園及銅鑼灣遊艇會的海岸線則未發現珊瑚蹤跡。

 

魔鬼山對開海域的太陽珊瑚

 

黑角頭燈塔對開海域的八放珊瑚

 

團隊採用全新水下測繪技術，分析水下棲息地的空間分布、覆蓋範圍及及其健康狀況。

 

　　另外研究團隊也確認了維港 5 個重要的底棲生境位置，分別在黑角頭燈塔、佛堂洲、魔鬼山、香港海防博物館和青洲，而佛堂洲的底棲生境面積約 10.42 公頃，相當於 14.6 個標準足球場。值得一提，佛堂洲更首次被發現蘊藏高密度扇貝，而香港海防博物館附近海域則有雙尾管海龍、青高海牛等只能於乾淨水質下生存的海洋生物。

 

香港海防博物館附近海域的青高海牛

 

香港海防博物館附近海域的雙尾管海龍

 

下一頁︰香港珊瑚礁普查2023！邊度珊瑚覆蓋率最高？

 

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