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05/01/2024

深圳交通｜深圳寶安區增2條免費巴士線！連接深圳灣口岸、開到凌晨2點！經前海萬象、壹方城及地鐵站！即睇巴士服務時間+詳情

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Text: Sammy Leung

　　到深圳一日遊愈來愈方便，如果到深圳有免費巴士遊深圳當然更加好了，因為可以節省了車費。近日，深圳市公共交通管理局宣布開通了2條免費巴士專線，連接了深圳灣口岸及寶安中心區各大商場、地鐵站，十分方便！即睇2條免費巴士專線詳情！

 

　　又有新的免費巴士專線？對！今次是寶安區的免費巴士專線，今次一共會有2條條免費巴士專線，包括寶安中心區文旅專線及寶中歡樂環線，2條分別在深圳灣口岸及歡樂港灣公車首末站開出，會經前海萬象、壹方城等商業區，相當方便！先看看寶安中心區文旅專線！

 

深圳免費巴士專線│1.寶安中心區文旅專線

 

　　第一條是寶安中心區文旅專線，由深圳灣口岸a停車場開出，中間會經桂灣地鐵站、寶華地鐵站、寶安行政中心，而尾站都會是在深圳灣口岸a停車場，十分方便香港人。不過大家要留意服務時間為2023年12月28日至2024年2月25日的早上9時至下午8時。

 

 

首末站：深圳灣口岸a停車場—深圳灣口岸a停車場

 

停靠站：深圳灣口岸a停車場、桂灣地鐵站、寶華地鐵站、寶安行政中心、寶華地鐵站、桂灣地鐵站、深圳灣口岸a停車場

 

服務時間：早上9時至下午8時

 

班次：20至30分鐘／班

 

日期：2023年12月28日至2024年2月25日

 

圖片來源：微信@深圳市公共交通管理局

 

深圳免費巴士專線│2. 寶中歡樂環線

 

　　第2條是寶中歡樂環線，由歡樂港灣公車首末站開出，途經寶興路、創業一路、裕安一路、新湖路、海府路、新安西路等，而這輛巴士是招手即停，可以停靠在途經道路的公車安全區域。服務時間是2023年12月28日至2024年2月25日上午10時至凌晨2時。

 

首末站：歡樂港灣公車首末站—歡樂港灣公車首末站

 

途經：寶興路、創業一路、裕安一路、新湖路、創業一路、寶華路、海府路、新安西路、海府路、寶華路、海秀路、寶興路(停靠站點途經道路的公車安全停靠區域，招手即停)

 

服務時間：上午10時至凌晨2時

 

班次：下午4時至8時約5分鐘／班，其他時間約10分鐘／班

 

日期：2023年12月28日至2024年2月25日

 

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