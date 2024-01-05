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05/01/2024

「恐怖劇本」大蕭條？

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　　港股新一年開局認真麻麻，炒股佬怕聽新年快「落」，但恒指卻已連跌了3個交易日，希望這個由2020至2023年的「4連跌」（圖一）趨勢不要延續至2024才好。反觀美股3大指數周三（3日）收市雖均報跌，但其反覆表現（圖二至圖四）似乎沒有影響市場樂觀氣氛，最新加入這個「樂觀合唱團」的卻非華爾街大佬，而是美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)。

 

 

 

 

 

　　最近巴爾金指美儲局在遏通脹方面已取得了實際進展，同時又不會對就業造成重大損害，所以美國經濟軟著陸「愈來愈可以想像」(increasingly conceivable)。不過，巴爾金當然不忘戴個頭盔，說任何減息都取決於通脹是否持續向下，以及經濟是否繼續「平穩運作」。

 

美儲局官員：經濟可軟著陸

 

　　巴爾金這番講了等於沒有講的言論似無大新鮮感，但作為儲局官員，有他這位「局」中人加入「合唱團」，始終會令華爾街的「夢幻劇本」（詳見12月29日蕪文，圖五）看來較真實，更易令人相信。不過，有心隔山買美股的投資者須留意，今時美股整體的估值已不低，還宜買股不買市：重個股，輕大市；具體公司，具體分析。

 

 

　　與華爾街的「夢幻劇本」恰恰相反，經濟學家亨特(Simon Hunt)早於去年已預期，約至2024年4月（即第二季初），美儲局開始減息，美元便會暴跌，通脹重來，糧食和能源價格飆升；到了2024年中，美國及G7集團成員國家都將陷入衰退，失業率上升；銀行信貸收緊，加上民眾碌爆卡之餘，也無力償還信用卡貸款，金融危機就在眼前。

 

經濟學家：大蕭條將重演

 

　　亨特預言，至2025年，全球通脹高達13%；10年期美債回報10%以上，這對今時槓桿極高的全球金融體系將是個毀滅性的打擊。他認為，資產價格冧市最終會造成長達7年的全球經濟大衰退，乃至像1929年的大蕭條。這些經濟困局可能會導致個別國家爆發內戰，甚至國與國之間會爆發戰爭。

 

　　亨特認為，自二次大戰以來，美國一直想「肢解」蘇聯；到1991年蘇聯解體後，美國又視俄國，甚至中國為新的對手。因此，美國視以中俄為首的金磚國家(BRICS)對美元構成重大威脅，甚至會挑戰美元霸權的地位。亨特覺得美國不太可能接受，結局也是戰爭。

 

美元地位備受挑戰

 

　　美元至今仍是全球金融系統的基礎。美國前財政部長福勒（Henry Hammill Fowler, 1908-2000年）便曾說，各大行星圍繞太陽運行，而各國貨幣則圍繞著美元運行。當美元失去了基礎作用，便會引發多國金融系統危機，甚至崩潰。亨特之所以悲觀是因他看到美元地位受到挑戰。

 

　　不少人批評，美國所謂的「消費性經濟」是務虛不務實。這「大花筒」近10多年來，只著眼於印銀紙多於生產，多印銀紙換回更多資產。今時很多國家已在思考，美歐的央行鬥印銀紙，造成貨幣氾濫，反觀自己本國的銀紙就「縮水」，大家還有沒有必要繼續維持對銀紙的信心？

 

　　金磚國家要去美元化，是因為她們有天然資源和生產商品的能力，相信實體資源比貨幣氾濫好。對美元信心動搖，便會倡議用黃金或石油綁定貨幣的價值，近年重提金本位，甚至加密貨幣的興起，都源自去美元化、去中心化的目標。

 

世界金融「半球化」

 

　　那金磚國家不挑戰美元地位又可以嗎？似不大可能。上周四（12月28日）《金融時報》報道，美國倡議G7設工作小組，探討沒收俄國境外約3000億（美元．下同）資產的方法。

 

　　其實，中東國家早就開始減少對美元和歐元的配置，並聯合起來，希望另起爐灶，建另一個金融系統，以確保資產可分散風險。日後世界金融「半球化」已成定局：美國和G7一個金融體系，金磚國家自成另一體系。

 

　　雖然趨勢如此悲觀，但亨特仍指大蕭條來臨前，市場會有「最後的狂歡」：各資產價格將倍升，例如股票大宗商品價格將翻倍，他忠告投資者，只要不做最後接火棒的人便可。

 

　　市場預期美儲局即將減息，利好美股；同樣，市場對港股也會有此憧憬。假如美儲局不減息，通脹再上或者反覆，又將如何？作為價值投資者，如果自己看好個別潛質優厚的公司沒有出現好價，便要耐心等候。巴菲特手持共3000多億元的資金，今時不也在等機會才出手買貨？

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

 

 

 

 

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