香港品牌專為亞洲學童設計護脊書包！回收海洋廢料再造、捐助山區兒童！Tiger Family冀盡社會責任

香港學童上學除了功課多、測驗多，還有書包「夠分量」，故每到開學季節，不少家長都會為子女選購護脊書包。已有逾50年歷史的本地護脊書包品牌Tiger Family抓緊機遇，透過以回收海洋廢物的物料，製作環保護脊書包。

中小學生書包重，是不少地區都存在的問題，就算近年開始引入電子教學也未能完全改善。愈來愈多家長都願意花錢選購專業護脊書包，以照顧學童的脊骨健康。

過重的書包容易導致學童出現脊骨及姿勢問題，愈來愈多家長願意花錢選購專業護脊書包，以照顧學童的脊骨健康。（資料圖片）

1972年在港成立的Tiger Family是護脊書包品牌，更衝出香港，在外地設有分公司，銷售遍及內地、台灣、新加波、馬來西亞及越南各地。

超輕量書包 專為亞洲小孩設計

由於東西方小孩的體型有差異，該品牌的超輕量護脊書包就有針對亞洲小孩的體型設計，減輕肩部壓力高達66%。同時，由於小孩手部功能發育未完成，比成年人花更多氣力才拉好拉鏈，故該品牌書包的鎖扣，就採用與德國機械鎖扣專家Fidlock合作研發的專利「秒開磁扣」，方便學童使用，比起傳統式拉鏈書包設計更方便快速，也更健康。

近期人才難求成為各行業的挑戰，Tiger Family亦不例外。該品牌改變招聘策略，除了考慮無工作經驗的本地及海外求職者外，亦會招募對行業未必太熟悉的人才。此外，也重視求職者自身的可發展潛能，如領導團隊的能力，以及勇於面對挑戰的個性。

Tiger Family捐助四川山區童

不過，該品牌強調，重視人才的溝通能力，因為能順暢地交流，可節省時間及增加工作效率。此外，品牌亦定期舉辦員工分享會，加深員工對企業發展的了解。

現今市場及消費者愈來愈重視企業的社會責任，去年該品牌就為四川、貴州等地的貧困山區兒童，送上書包及上學用品。同時也會參與社區環保活動，如跟非牟利的慈善機構定期舉辦創意環保工作坊，讓孩子們了解如何愛惜地球資源。