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05/01/2024

陳山聰影黑白型佬相賀Man爆哥哥「登六」 ！網民讚阿哥靚仔：有史泰龍Feel

#陳山海 #陳山聰 #登六 #視帝 #影視娛樂
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　　陳山聰向來熱愛fashion，不時拍攝時尚照向粉絲派福利。日前山聰上載一輯黑白型佬照片，山聰的哥哥陳山海激罕亮相！「登六」的陳山海雖非幕前人，但他擁有一副明星相，舉手投足散發陣陣man爆的型佬氣質，連視帝山聰都認輸！

 

陳山聰向來熱愛fashion。

 

搵埋阿哥喺澳門主教山影輯時尚照！

 

　　兩兄弟在澳門主教山拍攝，只見陳山海一頭灰白長髮及鬍鬚，擺甫士駕輕就熟，絕對不輸弟弟山聰。

 

 

 

 

 

 

　　網民大讚兩兄弟一樣有型，又指陳山海有明星臉：「你大佬好像王敏德」、「似鷲哥（吳岱融）」、「你哥哥有史泰龍feel」、「以為是劉德凱（台灣演員）」等等，全部都是型佬男星。而山聰的圈中朋友亦忍不住讚，袁偉豪說：「你兩位型盡大灣區。」胡定欣則留言:「你大佬真係好有型呀！」

 

山海同山聰早年更似樣。

 

　　原來照片是山聰送給哥哥的登六禮物，他寫道：「2023終於完成咗我其中一個心願，就係同我最愛嘅大佬喺我們成長嘅地方「澳門」，影一輯靚相送給他六十歲生日，兩兄弟留一個美好嘅回憶。」最搞笑的是山聰自認不及哥哥靚仔:「大家唔使留言話畀我知我大佬靚仔過我同有型過我。」

 

陳山海好錫山聰囝囝Jaco！

 

　　山聰接受《晴報》訪問，提到哥哥會否考慮客串，兩兄弟在幕前合作？山聰笑答：「哥哥呢幾年受我影響，越來越貪靚，但幕前應該唔會嘞，佢個死懶鬼！」他指哥哥現在過退休生活：「佢周圍飛享受人生，不過今次別具意義，因為係佢60歲大壽。我哋兩兄弟未試過正式影一輯靚相，我哋都好貪靚。爸爸走咗之後，哥哥等於係我爸爸一樣，好錫我，長兄為父，所以我好希望影輯相，兩兄弟作為紀念！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　陳山海在澳門相當出名，在當地從事物流業，而山海太太則是獲封「Ball后」的李碧君（Sophie），兩夫妻十分恩愛，亦同樣熱愛時尚，打扮襯到絕！陳山海亦曾經亮相TVB節目《360秒人生課堂》，節目嘉賓Clark是一位癌症患者，原來正是山海的契仔，Clark自言幸得契爺積極鼓勵，才能正面接受治療。而陳山聰亦曾表示當年面對事業低潮時，靠哥哥鼓勵他積極前行，自己才能慢慢走出谷底重生。

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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