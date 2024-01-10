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10/01/2024

深圳好去處｜深圳打卡餐廳推介！最美懸崖餐廳睇無敵大海景 / 闖大唐不夜城食重慶火鍋 / 岩石洞穴食新式西班牙菜

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Text: Sammy Leung

　　大家平時去餐廳會重視餐廳的裝潢嗎？去深圳除了要食美食外，若餐廳非常IG-able，一定會加分不少。所以今次會在為大家找出一些打卡拍照十分漂亮的餐廳，有十分浪漫的海景餐廳，還有穿越到長安的餐廳，真的值得一去，即睇！

 

延伸閱讀：

深圳美食 | 小紅書網民推介深圳川菜館！成都百年老店 / 被評「川菜性價比之王」/ 穿越古代酒館食麻辣毛血旺

 

深圳打卡餐廳│1. 長安亭院火鍋：闖大唐不夜城食重慶火鍋

 

　　第一間要介紹的是長安亭院火鍋，一看到名字，應該都該都知道這是一間火鍋店，但又為何這間火鍋店是值得推介的打卡拍照餐廳呢？長安亭院火鍋主打重慶火鍋，而裝潢以盛唐中國風為主，高掛的橙色、紅色燈籠，配上木質的建築物，燈火照耀下還原盛世大唐不夜城的氛圍感。

 

圖片來源：小紅書@聞神

 

圖片來源：小紅書@聞神

 

　　在長安亭院火鍋中，更設有漢服換裝，只要加錢就可以體驗一下漢服，有齊化妝及造型服務，有網民指漢服換裝一點都不差。如果大家想穿越到長安，不妨一試。著住漢服走在燈籠、油紙傘下，特別有Feel！

 

圖片來源：小紅書@聞神

 

圖片來源：小紅書@阿月吃什麼

 

圖片來源：小紅書@阿月吃什麼

 

　　而長安亭院火鍋的食物方面，食材很新鮮，更會附上最佳涮燙的時間，不會滾過頭；不過因為是重慶火鍋的原因，湯底是偏辣的。如果大家都想去的話，記得要早一點現場取號，因為下午5點就會滿座，至少要等一小時啊！

 

圖片來源：小紅書@聞神

 

圖片來源：大眾點評

 

圖片來源：大眾點評

 

長安亭院火鍋

地址：深圳南新路2081號（銳斯特飯店旁）

營業時間：上午11時至下午2時、下午5時至晚上10時

 

下一頁：岩石洞穴風食新式西班牙菜

 

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