換新鈔2024｜HSBC、渣打、中銀新鈔預約安排懶人包！1.25起兌換！滙豐首推櫃員機攞「迎新鈔」！邊間用電子利是可抽$8,888大獎？

農曆新年將至，滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港將於 1 月 25 日至 2 月 9 日提供新鈔及「迎新鈔」供大家於兌換，大家在 1 月 18 日已能率先於網上預約不同面額的新鈔及「迎新鈔」套裝。滙豐今年更首次推出指定自動櫃員機可提取「迎新鈔」服務，渣打銀行則設長者專屬櫃位。若用這間銀行的電子利是，更可參加 $8,888大抽獎！即睇詳情。

為方便大家換鈔，3 間發鈔銀行將於 1 月 18 日起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，由 1 月25 日起一連三日提早營業時間及於額外營業時段專門提供換鈔服務，另外也會實施人流管理措施，詳情如下︰

● 於提供換鈔服務的首 3 天，即 1 月25 日至 27 日（星期六），提早營業時間至早上 8 時，及指定上述的額外營業時段（即早上 8 時至 9 時）專門用作提供換鈔服務；

● 於 1 月 18 日起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；及

● 實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

此外金管局表示，3 間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，大家無需在服務開首數天趕往兌換。

換新鈔2024｜中國銀行：派電子利是即參加$8,888大抽獎

中銀香港由 1 月 25 日起提供新鈔兌換及電子利是服務，大家於 1 月 18 日起便可透過手機銀行及該行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。此外，分行將在1 月 25 日至 27 日期間，提前 1 小時於早上 8 時營業，並設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。今年中銀香港的「新鈔標準裝」總值 $3,000，包括 100 張 20 元及 20 張 50 元新鈔。

為了鼓勵大家以環保方式派發利是，中銀今年將繼續於 BoC Pay 及手機銀行提供「Phone 利是」服務，每次可同時發出 10 封電子利是，並可參與獎賞高達 $8,888 的大抽獎，如使用 BoCPay 派發更可享額外獎賞。此外，中銀香港將針對家庭客群以及年輕客群等不同受眾推出連串新春推廣及獎賞，送出人氣龍年吉祥物禮品。

中銀香港

網址︰www.bochk.com/tc/home.html

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