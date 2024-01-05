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05/01/2024

【平凡人‧不凡事】香港年輕管弦樂指揮家林屴汧：音樂美麗之處是有很多不同色彩的聲音，但卻可以和而不同

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    古典音樂往往給人高不可攀的感覺，但對於一位音樂人來說，古典音樂是可以療癒人心。要將古典音樂文化推廣和傳承，究竟是否很困難？林屴汧Stephen是香港炙手可熱的年輕管弦樂指揮家，從小就愛上古典音樂，更放棄原來的中學音樂教席，遠赴音樂之都維也納，入讀世界首屈一指的維也納國立音樂及演藝大學指揮系，如今他肩負著傳承古典音樂文化的使命，為新世代埋下音樂種子，從心演繹對古典音樂的熱愛和激情。

    Stephen中學時已經擔任音樂指揮，大學期間更多次參與奧地利、美國、俄羅斯聖彼得堡等等不同地方的交流團，各種體驗都加強了他對音樂的信念，從發掘興趣到自我實現，驅使他展開古典音樂之路。

    可惜香港一直被認為缺乏音樂藝術發展平台，不少人到外地修讀音樂之後，回到香港通常是任職音樂老師，他希望能夠改變風氣，為本地音樂家提供更多發展空間，他所成立的「本地樂團」目的就是為年輕人搭建舞台，讓本地音樂家或是本地觀眾也去欣賞到本地音樂。

    他相信觀眾只要聽過管弦樂，便會被管弦樂的魔力深深吸引。他認為普及管弦樂必須從小做起，因此他選擇重返母校出任音樂總監，透過音樂教育分享自身經驗，改變年輕人對古典音樂的刻板印象。

    他認為欣賞古典音樂並不是歐美專利，決心將古典音樂推廣到更遠的地方。近幾年他經常到訪澳門、珠海、中山、廣州、深圳及其他大灣區城市演出和交流，未來他希望能在大灣區不同城市，包括香港和澳門，為青少年、合唱團和管弦樂團及其他音樂團體，共同舉辦音樂會或者進行不同的交流活動，傳承古典音樂文化。

    影片轉載自：大灣區共同家園青年公益基金 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foundation

 

 

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