戲院優惠 ︳ 嘉禾院線推會員限定小童價買成人戲票！$1即做會員、全年享9折購票優惠！即睇限時優惠著數詳情

《白日之下》、《年少日記》、《金手指》……最近很多好戲上映，大家看過了沒有？如果還未看齊所有心水電影，就要留意嘉禾院線最新優惠！當成功成為會員後，可享有小童價買成人戲票。還不是會員也不用擔心，只要以$1即可登記，還有全年著數！即睇活動詳情！

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大小同慶！會員享小童價買成人戲飛

經過勞碌的工作，最好就是吃個晚飯，再進戲院舒舒服服欣賞好戲！嘉禾院線宣布即日起至2月29日，會員可享小童價購買成人戲票，只要在購票前出示有效會員證明，即可享有此優惠，不過小童票價會因應不同時段而變更，而且指定日子並不適用，購買戲票前記得看清楚！

（圖片來源：Golden Harvest 嘉禾院線 Facebook）

大小同慶戲票優惠

活動日期：即日起至2月29日（公眾假期及公眾假期前夕除外）

優惠內容：小童價購買成人戲票

● 優惠不適用於2月9日至13日當天之電影放映場次

● 優惠不適用於指定電影、IMAX版本、特備節目、直播節目、電影節、團體訂票、包場及與電影

$1即成會員，全年購票享9折！

大家假如還未成為會員也不用擔心，現時可以$1加入嘉禾院線電子會員，除了享有上述優惠外，還可尊享全年正價戲票9折優惠！每次看電影買小食有85折之餘，亦可以賺取積分換取會員限定獎賞！自問是電影迷的話，一定不能錯過此著數！

（圖片來源：嘉禾院線）

會員申請詳情及優惠

會員費用：$1

會員優惠：

1. 全年正價戲票9折

2. 小食部消費85折

3. 生日月份獎賞（生日月份內消費可獲雙倍積分＋獲贈額外300積分）

4. 積分獎賞（消費$1＝1分）

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