阿仙奴近況差，力求反彈；利物浦氣勢強，作客爭勝

維拉、韋斯咸、白禮頓、紐卡素。這幾隊有何共通點？這幾隊作為中型班，能夠衝擊前列位置，但只限攪局，不能攻頂。

英超每年都會有一兩隊中型球隊殺出來，甚至有機會殺入前四。例如今年的維拉，季前誰會估到上半季擊敗過曼城和阿仙奴，一度逼近榜首？

但這些中型班往往只有一兩季好表現，很快又會跌watt，原因何在？

西甲和德甲永遠都只有一、兩隊競爭，但英超，只看過去5季，沒有一年前四球隊的排名是重複的，證明英超競爭激烈。

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有三個因素影響到中型班的表現。

第一個是管理層眼光。很多中型班都會因為偶爾一季的成功而大手增兵，但結果來季表現不似預期，最終高價買來的球員淪為負資產。

韋斯咸今屆買來古度斯及禾達普和斯，都是不起眼到實用的球員；維拉收購托里斯更是令防線脫胎換骨。

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有部分中型班的管理層，卻因為一季成功，講球員變賣，變相沉淪得更快。

另一個關鍵是領隊功力。莫耶斯、艾馬利、艾迪賀維，甚至前白禮頓領隊波特，都是有料之人；雖然他們的本事不足以帶領豪門，但教中型班卻恰如其分。

可惜的是，這班領隊轉教大球會往往因為比上不足比下有餘，往往就是因為成績不再有突破，或者球隊突然失準而被炒。

最後就是球員質素。球員能否執行領隊的戰術，是中型班能否成功的重點。只要看維拉和韋斯咸，就明白如果可以貫徹踢法，即使面對強隊也不落下風。

再以紐卡素為例子，周中不敵利物浦，更完全被對手技術性擊倒。紐卡素作為被中東資金收購後的球隊，目標直指豪門級數，但整體實力就是中型班，不能夠奢望。

紐卡素換領隊只是時間問題；到底會否找摩連奴執教？季中或許不會，但長遠來說，摩連奴是適合人選，冠軍教頭，豐富英超經驗。

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維拉不是第一隊挑戰前列位置球隊，當年葉士域治、列斯聯搶得前四，甚至出戰歐聯，可謂球隊的巔峰，但葉士域治早已降班、列斯聯也成功升降機。

沒有幾多隊，能夠有李斯特城的運氣，踢得好之餘，又遇上強隊失準，中型班奪冠只是可一不可再。

本週焦點

阿仙奴在足總盃主場迎戰利物浦。

槍手最近3場失8分，功力疲弱問題原形畢露，面對利物浦的防線，要贏波有難度。

利物浦今屆換血成功，加上鮮有傷兵困擾，表現衝上正軌。

沙拿將會出戰非洲杯，今季已經攻入18球，他的離隊將會影響利物浦的功力；但相信高普今場會輪換，且看他如何排陣。

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以近況而言，利物浦看高一線，尤其剛剛擊敗紐卡素，士氣正盛；槍手則希望今場能反底，但如果進攻繼續浪費機會，則晉級無望了。

捷西斯和尼基迪亞加起來竟然只攻入8球，比不少中場球員還少，如果今個冬窗阿仙奴不買前鋒，恐怕又會重蹈覆轍。

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