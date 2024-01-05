MTR推龍年賀年車票！初一憑票無限乘搭港鐵 + 票套 + 利是封 ！會員享獨家折扣！即睇幾時開售及套裝詳情

再過一個多月就是農曆新年了！大家開始物色利是封等賀年用品了嗎？港鐵MTR近日宣佈推出龍年賀年車票，並於1月21日發售！手持當中車票還可以在大年初一無限乘搭港鐵交通工具！除了車票外，即睇套裝包括甚麼特色產品！

兩張大年初一任搭車票！套裝只售$120！

港鐵將於1月21日開始於MTR網上商店發售龍年賀年車票，$120包括2張車票、1個票套及8個「靈龍互動利是封」，登記用戶還可享會員價，盛惠$108，大年初一（2月10日）使用賀年車票，更可無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士！如果初一需要走幾轉向不同親戚拜年的話，車票的無限搭優惠就十分抵！

（圖片來源：MTR）

賀年套票不只用得，還十分「睇得」，兩款設計以喜慶的紅色及輝煌的金色為主調，由前港鐵建築師區傑棠先生揮毫，用雄渾帶勁的行草書法寫出「龍」字，以及本地藝術家李廣晞先生（Edward）繪出神態威武的靈龍插畫，兩者互相呼應，希望大家新一年龍精虎猛！而「靈龍互動利是封」還加入互動元素，只要拉動捧著金元寶的龍，封套上的書法字隨即轉變成為靈龍插畫，突顯中國文字的「象形」特色，十分有心思！另外，MTR Mobile用戶可掃瞄封套背面的二維碼下載一系列六個的WhatsApp動態貼圖，將靈龍祝福傳給親友。

港鐵龍年賀年車票購買詳情

開售日期及時間：1月21日上午5時

套裝內容：2張車票、1個票套及8個「靈龍互動利是封」

*2張車票於年初一（2月10日）可無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士（不包括機場快綫、高速鐵路、東鐵綫頭等、羅湖、落馬洲及馬場站）。

售價：$120（登記用戶享$108會員價）

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