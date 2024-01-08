重啟PSL能帶動中國經濟？

2024年1月2日，中國人民銀行官網發布消息稱，2023年12月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款(PSL)3500億元（人民幣．下同）。期末抵押補充貸款餘額為32522億元。這也是自2023年2月淨新增抵押補充貸款17億元後，抵押補充貸款再次淨新增。

PSL即抵押補充貸款，是一種結構性貨幣政策工具。其主要操作模式為政策性銀行以質押方式向央行申請貸款，抵押品包括高等級債券資產和優質信貸資產。同時，央行也對貸款用途做出規定，要求銀行定向投放給地方政府或平台的特定專案，央行按貸款本金的100%予以資金支持。

PSL在2014年4月政治局會議後創設，2014年12月共投放3831億元。其設立初衷主要是為棚改貨幣化安置提供長期穩定的資金來源，其餘服務領域也包括地下管廊建設、重大水利工程等國民經濟重點領域、薄弱環節。

之後在2022年，PSL配合前期其他政策工具，使得企業中長期貸款從當年9月開始顯著回升。PSL為提振基建投資提供重要信用支撑，顯著改善企業中長貸表現，發揮了穩增長托底作用。

PSL的操作與相關運行機制見圖一，而PSL企業中長貸關係見圖二。

市場普遍認為，此輪投放3500億元PSL主要目的是為了托舉房地產市場，因為需要用城中村改造等「三大工程」來彌補商品房市場出清帶來的投資缺口。

2023年的中央經濟工作會議指出，加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」。一般認為，「三大工程」帶動投資大且產業鏈條長受益企業眾多，可有效對沖房地產下行造成的對投資、經濟衝擊。

但不要以為這些PSL資金會進入目前陷財困的內房業，今次PSL會支持的是城中村改建，和棚屋改建的保障房建設，說白了就是建廉租屋，跟商品房毫無關係，所以不要以為PSL是托商品房市場，買錯邊。

2023年11月11日，據新華社報道，住房城鄉建設部黨組書記、部長倪虹在回答記者提問時指出，近日召開的中央金融工作會議提出，加快保障性住房等「三大工程」建設，這是中央作出的重大決策部署，是根據房地產市場新形勢推出的重要舉措。目前，有關工作已經啟動。

「三大工程」建設是指規劃建設保障性住房、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。

事實上這個「三大工程」建設，策劃已久。

2023年8月25日，國務院常務會議審議通過《關於規劃建設保障性住房的指導意見》；9月4日，規劃建設保障性住房工作部署電視電話會議上，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰再作發言，一方面強調保障性住房建設是艱巨複雜的系統性工程；另一方面指出，保障性住房要實施嚴格封閉管理不得上市交易。隨後，國務院常務會議審議通過的《關於規劃建設保障性住房的指導意見》（簡稱《指導意見》）下發各地。《指導意見》明確，對保障性住房實施嚴格的封閉管理，禁止違規將保障性住房變更為商品住房流入市場；同時，工薪收入群體購買的保障性住房不得長期閒置等。

倪虹提到，規劃建設保障性住房，是完善住房制度和供應體系、重構市場和保障關係的重大改革。這次改革的重點是拓展了配售型保障性住房的新路子，最終是實現政府保障基本需求、市場滿足多層次住房需求，建立租購併舉的住房制度。要求是，城市黨委、政府擔負起主體責任，解決好群眾的住房問題，尤其是新市民、青年人的住房問題，讓他們放開手腳為美好生活去奮鬥。青年人有希望，城市才能有未來。

業內認為，目前總體的政策意圖是按照「雙軌制」的定位在推進的，在這個大判斷下，保障性住房建設和供給會量速雙升應該是合理的判斷。後續配售型的保障房規模總體會有大幅度提升，但並不會在保障房體系中佔據主要地位，配租型、配售型等為代表的全部保障房體系，最終和商品房體系相互補充，並駕齊驅。

此外，倪虹指出，城中村改造，是解決群眾急難愁盼問題的重大民生工程，重點是，消除安全風險隱患，改善居住環境，促進產業轉型升級，推動城市高質量發展。「平急兩用」公共基礎設施建設，是統籌發展與安全、提高城市韌性的重大舉措，關鍵是，平時用得著、急時用得上。

中國的PSL即是QE，但跟美國QE不同的是，PSL是指導性、傾斜性的減息放貸，不在央行所傾向放貸的行業是拿不到廉貸，但一切的刺激性放貸，必定對中當前低迷的經濟產生牽動（圖三、圖四及圖五）。至於能帶動多少，要看央行對PSL投放多少，有人謂要4萬億元才夠，如今只投放3500億元，是十分一也不到。

但事情也不能光往錢看，因為中國的居民儲蓄仍有相當，只是目前心情悲觀，不肯花錢，但如果居民的不肯花錢心情有所扭轉，貨幣流速就會回升，假如貨幣流速回升不夠又如何？

估計央行會加大PSL的資金注入，甚至降準。

可以預期2024年中國的資金將會寬鬆，利息會有下降，而這對股市是利好事。中國的資金路會否如是走，值得留意。



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抵押補充貸款

抵押補充貸款（PSL，即Pledged Supplementary Lending的縮寫），是2014年4月中國人民銀行創設。

PSL作為一種新的儲備政策工具，有兩層含義，首先量的層面，是基礎貨幣投放的新管道；其次價的層面，通過商業銀行抵押資產從央行獲得融資的利率，引導中期利率。

PSL的主要功能是支援國民經濟重點領域、薄弱環節和社會事業發展而對金融機構提供的期限較長的大額融資。抵押補充貸款採取質押方式發放，合格抵押品包括高等級債券資產和優質信貸資產。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。