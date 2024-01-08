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肥碌大食遊
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08/01/2024

潮汕大食遊（一）

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　去年通關之後，香港為食鬼空群而出，有的去日本歎刺身和牛，有的去南韓狂吞燒肉人參雞，有的撲過台灣搜羅頂級牛肉麵……我又如何？第一時間呼朋引類殺上潮汕，與最愛的溫體牛相親，誓要來一頓瘋狂猛食牛肉餐。

 

　　搵食，一定要有地膽盲公竹。我的一枝，正是在潮汕出生，香港受教育，之後再回當地開廠的「潮州K」。佢人面廣，窿路多，次次帶隊，皆食到個個老友飽到碌地，盡歡而歸。

 

　　今次再去，當然坐高鐵，三日兩夜。一抵埗，立即先去韓江江心小島上的名店「韓上廔」。此乃本地尖嘴族及高質遊客必到之處（平價旅行團基於預算，較難）。美食之前，先欣賞其內內外外的設計，全屬名師高手之作。

 

去潮汕，坐高鐵，又快又舒服。(圖片由作者提供)

韓上瘻內外設計優雅，客人絡驛不絕

韓上瘻內外設計優雅，客人絡驛不絕。(圖片由作者提供)

 

　　食物，更是冇得輸，過得到奄尖總廚一關，必定由賣相到食味皆專業水平出品。

 

出品由味道到賣相皆一絲不苟。(圖片由作者提供)

出品由味道到賣相皆一絲不苟。(圖片由作者提供)

出品由味道到賣相皆一絲不苟。(圖片由作者提供)

 

　　記住，此店必須訂位，因日日爆瀉。最好「卜」到韓江景房，如此，即可先泡茶再開餐，一嚐古代文人雅仕的風雅。

 

地址：廣東省潮州市湘橋區鳳州西路鳳凰州公園內

電話： 0768 – 2244888

 

　　第一餐咁鬼正，跟住又如何？唔理住，先四圍走走幫助消化。

 

　　首先殺去潮州古城買老香黃。我肥碌買的，一定是十五年以上珍品，唯有呢個級數，才有陳年幽香。呢種用佛手柑長年醃製的涼果，可即食，也可泡水泡茶，據古籍指，可以排毒、緩解腎衰，與及開胃助消化。

 

潮州最佳手信或自用，十五年以上的老香黃。(圖片由作者提供)

潮州最佳手信或自用，十五年以上的老香黃。(圖片由作者提供)

 

　　正！即（口趙）兩片，以迎接豐富晚餐。

 

　　到潮州，當然要遊雙子橋，此橋建於公元1171年，乃中國四大古橋之一，兩邊是石墩及亭台樓閣，中間則是十八座古浮橋相連。

 

日落時分的湘子橋，美不勝收。(圖片由作者提供)

 

　　走呀走，不覺已近黃昏，又操去開餐可也。呢餐要坐一小時車程，遠，但絕對值得，目的地在南澳縣，店名正是廚師陳達江名字——達江大排檔。雖說大排檔，其實，是座鄉土味十足的餐館，內有多間套房，設計普通，只有基本設施。不過，到此處，不是食裝修或氣氛，而百分百是以食物為靈魂。

 

　　點解此處食物特別出色？正因老闆兼總廚陳達江廚藝超群，單靠佢出品，南澳縣已引得無數為食知音慕名而來，小弟正是其中之一。

 

高手廚神在民間，陳達江的絕技，不可不嚐。(圖片由作者提供)

高手廚神在民間，陳達江的絕技，不可不嚐。(圖片由作者提供)

 

　　歎完大頓晚餐，冇得唔服，絕對理解為何出入捱兩個多小時車程都要來，因有幾味，難尋對手，包括：（一） 煙燻野生黑鮑魚(味鮮而烟靭，罕有品種）；（二）手打魚蛋雨後紫菜湯（每季第一批出現的紫菜，質素特別高） ；（三）潮汕海膽炒飯。(粒粒晶瑩彈牙，滲出海膽香，碟底沒半點油，炒功頂級)； （四）潮州紅豆烙。（隨團潮州菜專家認定此乃極級出品，天才之作）。

 

煙燻黑鮑魚、汕頭海膽炒飯、紅豆烙，乃達江大牌檔招牌，非常之精彩。(圖片由作者提供)

煙燻黑鮑魚、汕頭海膽炒飯、紅豆烙，乃達江大牌檔招牌，非常之精彩。(圖片由作者提供)

煙燻黑鮑魚、汕頭海膽炒飯、紅豆烙，乃達江大牌檔招牌，非常之精彩。(圖片由作者提供)

 

　　陳達江咁鬼勁，為當地吸引遊客也帶來外匯，難怪汕頭市政府頒授第一個「粵菜師傅」榮譽俾佢，掛在舖內鋪外顯威威。

 

地址：廣東省汕頭市南澳縣青澳灣后窰村20號

電話：134 - 1713 9732

 

 

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