薛凱琪新相P圖似走火入魔？專注內地發展後出道甜美公主風不再！網民：幾時變返香港人

薛凱琪(Fiona)出道初樣子甜美,加上燦爛笑容,經常有人讚她可愛。近年,她移居到北京,專注在內地發展。參加過內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》、《無限超越班》等之後,就變成人氣急升。她經常在社交平台分享近照,但懷疑過度使用濾鏡,曾經被指與范冰冰撞樣。經常被批評樣子的她,難得有自己的堅持,近日,再有新相似乎走火入魔,完全變了另一個人。

有震撼感覺。(IG)

初出道時,樣子甜美。(網上截圖)

專注在內地發展的薛凱琪,將重心放在當地,直情簽約內地經理人公司,拍了幾個綜藝節目之後,就吸納好多粉絲。當她在社交平台貼出照片的時候,都有好多人留言:「姐姐好靚」。不過,似乎兩地粉絲的口味有不同,來自香港的薛凱琪,初出度的時候走「甜美小公主」風,但去內地之外經常Po的照片,懷疑使用鏡頭濾鏡,有時重手了,眼睛比以前更大,而且嘴唇更變得豐厚,樣貌都變得陌生。有段時間,曾經被指外貌與內地紅星范冰冰撞樣。都不止一次,有網民留言勸她別過度使用濾鏡。

在內地拍綜藝節目時,外貌大不同。(網上截圖)

她把長髮剪短。(IG)

近日,薛凱琪再次貼出照片,今次就表示去剪頭髮,決定要把長髮剪短一點點。在鏡頭面前,今次她的樣子變化得更大,驟眼看去覺得對方是「貌似薛凱琪」的人。眾多網民留言中,都不少人講真話,「睇完第2張,忍唔住unfollow咗,bye」、「幾時變返香港人。。。其實你唔p靚好多」、「太重妝拿對眼,變得老左」、「I miss the Fiona when I was in university(我掛念仍在大學時的薛凱琪)」、「而家有時都唔認得佢」、「變咗上面嗰種唔p唔安落風格好多年了」、「越嚟越唔似自己」。

這段時間,薛凱琪除了樣貌有不同之外,就連身材都可以「再度進化」,早幾個月,她出席內地一個音樂典禮,穿了黑色吊帶裙的她狂影沙龍,更拍下花絮短片。身材一向平平無奇的她,突然有「睇頭」,上圍也變得有震撼。