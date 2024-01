綠營羅織罪名，屈大陸介選

民進黨向來視中國大陸為頭號敵人,但每到選舉,卻千方百計讓對岸「幫忙」打壓自己,靠這種一度百試不爽的民粹操弄,激出支持者踴躍投票。不過,北京方面這次並沒有採用軍演等方式,警告台灣民眾支持台獨候選人的後果。民進黨當局眼看「頭號助選員」不再出馬,於是自行羅織罪名,把民間兩岸交流和一些社會事件,營造為大陸方面介入選舉(台灣傳媒稱之為「介選」),果真也有效成為選戰焦點。

近期最受關注的,莫過於台灣天團五月天被大陸網友指控演唱會假唱。有外國傳媒更引述台灣國安單位消息,指中國國家廣播電視總局已經要求五月天公開表示支持北京「台灣是中國的一部分」的說法,並要求配合中國的「媒體對台宣傳」,企圖影響年輕人投票意向。

台灣樂團五月天大陸演唱會假唱疑雲,被外媒指為北京借此對台介選。

事件被綠媒大肆炒作為對岸介選的指標事證,但細看報道原文,卻發現並沒有真憑實據:According to the internal Taiwan security note reviewed by Reuters。

受事件打擊最深的國民黨總統候選人侯友宜,除了要求民進黨官員要拿出證據外,更點出國家廣播電視總局職務並不包括管理藝人演唱會,質疑報道的真實性。國台辦也出面批評報道子虛烏有,是徹頭徹尾的假消息。

以我從事新聞工作的經驗,事件相當明顯是官方刻意「放料」,讓未有充分證據的事件成為眾人眼中的事實,看來所謂介選並非來自北京,而是民進黨自己。

五月天假唱風波對被視為較親中的國民黨候選人侯友宜打擊最大。

所謂的北京介選另一焦點,是台灣最基層民意代表「里長」,被指免費或低價招攬民眾前往大陸旅遊,並接受對岸官員「訓話」,藉此改變民眾投票意向。據傳媒統計,光是台北市,就有41位里長因此遭到約談,且清一色是國民黨籍,有些里長甚至一下飛機就直接被帶走問話。

其實所謂低價前往大陸旅遊,屬兩岸民間交流的相互落地接待,從馬英九當選時已開始,十多年來經常有這種活動。既然另一方提供落地接待,行程價錢當然低於市價甚多。而且接待里長到大陸訪問,是北京方面例行的統戰工作之一,多年來一直存在,並非刻意針對選舉,將統戰指鹿為馬成介選,看來民進黨為打擊對手已經無所不用其極。

當然北京方面並非對今次選舉袖手旁觀,我早前的文章曾提及,大陸方面今次推出更具吸引力的「銀彈」取代「飛彈」,以經濟壓力衝擊台灣選民意向。除了商務部提前公布「對台貿易壁壘調查」結果,製造經濟上的壓力外,軟的一手則是重新開放台灣石斑進口。不過,綠營以只開放其中七間養殖企業,指控不但是介選,還借此分化台灣人。

每逢選舉,招數不外乎抹黑抹紅抹黃。撈出對手黑歷史,整個家族的過往黑料一一挖出,不然就是去酒家或是包養小三的秘密。至於抹紅則是綠營專屬利器,指控藍營親中賣台。不過用了這麼多年,實在看膩了。