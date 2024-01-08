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08/01/2024

時代雜誌公開美國企業領導力排行榜！no.1企業攞滿分！GE通用電氣只排第2！管理人才多數加入邊3類公司？

#打工仔
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Text: Louise Yuen

　　時代雜誌（TIME Magazine）聯同數據公司 Statista 公布最適合未來管理人員的企業名單（The Best Companies for Future Leaders），早前分析了美國約 2 千名獲獎學者、政治家和大公司 CEO的履歷，發現最多傑出領袖任職的過百大企業大多為顧問公司、科技公司及金融公司，共通點是他們均屬難以被錄取的巨企，像位列榜首的麥肯錫（McKinsey & Company），去年收到超過 100 萬份申請，最後只聘用了不到 1% 的申請者。

 

　　美國管理顧問公司 McKinsey & Company 向來是全球頂尖大學 MBA 畢業生最嚮往的企業之一，今次在時代雜誌研究中以 100 分滿分排名第 1；被視為培訓商業領袖「木人巷」的通用電氣（General Electric）則以 99 分屈居第 2，報告中也提到 GE 於 2022 年更公開出售引以為傲的人力培訓中心。同樣以卓越領導力與管理培訓而聞名的還有 IBM 及 Procter & Gamble，分別打入第 3 及 4 位。

 

美國企業領導力排行榜首10名

 

第1位︰McKinsey & Company（100 分）
第2位︰General Electric（99 分）
第3位︰IBM（96 分）
第4位︰Procter & Gamble（95 分）
第5位︰PricewaterhouseCoopers（95 分）
第6位︰Accenture（94 分）
第7位︰Goldman Sachs（94 分）
第8位︰Deloitte（94 分）
第9位︰Bank of America（94 分）
第10位︰Ernst & Young（93 分）

 

完整名單按此

 

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