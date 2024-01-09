KK星期二｜港股止連跌惟彈力不足 勢再展尋底之旅？｜CES展會多項新技術亮相 揭開AI百家爭鳴序幕？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

內地最大民營金融公司「中植集團」去年驚爆財務危機，上周五（5日）以資產不足無法清償債務，正式申請破產，外媒分析認為可能引發陸中國版「雷曼事件」，情況與去年3月美國地區銀行爆煲有何不同？對A股及港股影響有多大？港股早段曾升最多190點，惟科技股拖累反彈勢頭，半日僅升51點。現距離最近平均線、20天線（現處16543）仍有逾200點，港股弱勢尋底機會大？或再試下方16000點支持？年度大型盛事消費電子展（CES）開鑼，今年有什麼技術值得關注？Nvidia(NVDA)因應美國晶片出口限令的降規顯卡將亮相，不過據報內地公司反應平平，對Nvidia將造成多大的影響？

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